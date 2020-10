Glazbenici su pjevali kako je Ivo dirigirao, 'držao' je pola estrade

<strong>Ivo Sanader</strong> (67) na vrhuncu moći mogao je gotovo sve. U stranci je bio alfa i omega, a uspio je ostvariti i svoj dječački san o kolekciji satova i umjetnina. A osim satova i umjetnina, držao je Ivo i pola estrade. Te 2007. je sve funkcioniralo po principu 'ima se, može se, mora se'.

Ako je trebalo okupiti par estradnjaka da bi se napunio skup i privuklo glasače, to se i radilo. Jer tko neće glasati za HDZ, ako na njihovom skupu pjeva njihova najdraža pjevačica ili pjevač. Po tom ključu, jednog se dana u 'Ćaćinom' uredu u Banskim dvorima našla i <strong>Nina Badrić </strong>(48), omiljena pjevačica brojnih Hrvata i tajkuna.

Naravno, nisu bili sami, a Sanader je s osmijehom nudio gažu osobi koja će mu privući dodatne glasove i zaključati one već postojeće. Znao je Sanader da narodu samo treba dati kruha i igara i sve je riješeno, a rijetki izvođači će odbiti pozamašan honorar. Na kraju dana, pjeva se za novac, ne za uvjerenje. Sanader je iz svoje rezidencije u Kozarčevoj imao pogled na grad, a znao je da je njegovo sve ono što vidi i ne vidi s prozora.</p><p>Zbog tolike moći, kad je počeo ‘padati’, pali su i brojni njegovi suradnici, a sudnica je odjednom počela izgledati kao dodjela Porina. Tako se u ulozi svjedoka našla i Nina Badrić. Nastup je već debelo odradila, honorar odavno potrošila, a sad se našla pred publikom koja joj neće pljeskati i odobravati svaki glas. Odjednom je trebalo opravdati velike honorare.</p><p>- Nitko nije pitao ništa, za mene je ovo bio poslovni angažman, ispostavila sam fakture i sve je bilo plaćeno. Nisam pitala preko koga će što biti plaćeno - pravdala se 2013. sudu, a sve jer se pričalo kako joj je iz ‘crnih fondova HDZ-a’ bilo isplaćeno oko 30.000 eura za nekoliko nastupa u njihovoj kampanji.</p><p>Ona je tvrdila da joj je honorar u cijelosti isplaćen preko računa jer je izdala fakture, ali ne na HDZ, nego na klub Hrvatski dragovoljac. Tako joj je po njenim navodima rekao stranački rizničar <strong>Mladen Barišić</strong>. Badrić nije zaboravila reći sudu da su u toj kampanji nastupali i neki njeni kolege. Naravno, nije ih samo ona dovela u sudnicu. Ključan je bio iskaz bivše blagajnice HDZ-a <strong>Branke Pavošević</strong>.</p><p>Ona je tvrdila da su iz njezinih ruku tijekom predizborne kampanje <strong>Jadranke Kosor</strong> (67) na izborima za predsjednicu, iz crnog fonda HDZ-a, plaćeni i <strong>Miroslav Škoro</strong> (58), <strong>Dražen Žanko</strong> (68), <strong>Ivana Kindl </strong>(42), <strong>Lana Jurčević </strong>(35) i <strong>Vanna</strong> (50). Uz pjevače, novac mimo računa su, prema njenom iskazu, primili i<strong> Davor Dretar Drele</strong> (54), <strong>Vid Balog</strong> (48) i fotograf <strong>Damir Hoyka</strong> (53).</p><p>Naravno, nije Sanader sam odlučivao koga će pozvati jer za to nije imao vremena. Upućeni izvori tvrde da je bila važna samo popularnost, a o izvođačima se vijećalo. </p><p>- Više ljudi u stranci je biralo pjevače. Uglavnom je sve išlo preko glavnog tajnika. Dražen Žanko bi ih kontaktirao kad su se u stranci dogovorili koga žele - rekao je bivši HDZ-ovac.</p><p>Prema neslužbenim informacijama, radilo se o desecima tisuća eura. Nisu se plaćali samo nastupi. Ako glazbena imena služe za skupljanje glasova, onda je jednako bitno i tko nastupa za vaše političke suparnike. Prema jednom od svjedoka suđenja u slučaju FIMI medija, Sanader je to dobro znao, pa je 2007. navodno platio<strong> Marku Perkoviću Thompsonu</strong> (53) pola milijuna eura da ne pjeva ni za jednu stranku.</p><p>Thompson je na sudu izjavio kako je samo rekao Sanaderu da će podržati njihovu koaliciju na izborima. Nije inzistirao na naknadi, ali je inzistirao na izgradnji crkve u Čavoglavama, pa je Sanader odriješio kesu i poslao mu 50.000 kn koje je Perković odnio župniku. Primopredaja novca nije uvijek bila glamurozna kao kad se dolazilo u ured Mladena Barišića i od njega ili blagajnice Pavošević preuzimalo novac. Ćaća je imao i svog osobnog poštara za estradnjake - Dražena Žanka.</p><p>- Ponekad bih im, kao kolega kolegi, odnio kuverte, ali nisam znao koliki su iznosi u njima. Nikad se nisam u to petljao - govorio je 2007. Žanko prije nego što se potpuno povukao iz javnosti.</p><p>Nisu estradnjaci računali samo na široku ruku i deblji novčanik Ive Sanadera. <strong>Mladen Grdović </strong>(62), 2004. godine se sam upleo u aferu oko bespravnih stanova u uvali Kulina pored Zadra. Miljenik HDZ-ovaca, često ih je samoinicijativno zabavljao nakon skupova, ali to im nije zaboravio. Grdi je nekoliko dana stajao ispred bagera koji su kretali u rušenje pet apartmana koje je ‘krvavo zaradio’.</p><p>- Ako sruše kuće, srušit će i mojih 30 godina karijere i tri tisuće neprospavanih noći, a moram vam reći da cijelo vrijeme pjevam za HDZ i sad država ovo radi. Shvatit će Sanader kao najmoćniji čovjek u državi što želim reći - vikao je Grdović.</p><p>Na kraju se ispostavilo da su ti apartmani zapravo u vlasništvu njegovog prijatelja <strong>Tomislava Galića</strong>, a bageri su obavili svoj posao i porušili bespravno postavljene objekte. Ćaća je nekad ipak znao granicu koju ne smije prijeći. Prva nepravomoćna presuda za Fimi mediju i izvlačenje novca u Crni fond, donesena je 2013., no Vrhovni sud ju je ukinuo pa je ponovna rasprava krenula 2016. godine. 2018. je suđenje ponovno prekinuto, a nastavilo se u siječnju ove godine.</p>