Zbog pandemije korona virusa glazbenici već mjesecima nisu stupili na pozornicu. Mnogi od njih morali su pronaći alternativu kako bi zarađivali.

- Naravno da mi fali. Ovo mi je nepoznato stanje, nakon ovoliko godina vikenda, kombija, putovanja - nađe se čovjek u situaciji da ne zna što bi. Uvijek stavljam nešto sa strane, ispostavilo se da je to pametno, ali sad to isto ne traje vječno - ispričao je za RTL gitarist Mislav Žabarović, član benda Željka Bebeka (75).

- Znao sam raditi nakit za zlatarnu, fitnes fotografije, neki reklamni jumbo plakati... Ne mogu sad reći da tu posao cvate, ali odradim nešto - dodao je Mislav.

A Let 3 ima probe iako koncerata nema.

- Kad je došao taj prvi lockdown pasalo mi je da se odmorim, ali je to sve predugo potrajalo. Ljeto je propalo i kao prvo fale mi koncerti, a drugo kad stalno nešto radiš, a nema prihoda... - rekao je glazbenik Damir Martinović Mrle (59).

Husein Hasanefendić - Hus iz Parnog valjka govori kako mu je teško podnijeti i ne raditi ono što najviše voli. Iako svirki nema, najam za vježbaonu i dalje plaća.

- Financijski izdržavamo, nije da smo gladni kruha, ali moramo se nadati da će se uskoro nešto promijeniti. Ljudi jesu željni druženja, ali neće tako skoro biti 15 -20 tisuća ljudi na jednom mjestu. Volio bi da me vrijeme demantira - rekao je za RTL , a nadovezao se i Marijan Brkić (59).

- Ja imam sreću da imam studio. Svaki dan odem tamo, nešto radim i snimam. Nisam zaradio neke novce od toga, ali to je spas za psihu - to me drži - rekao je.

Iako su glazbenici dobili potpore, to im nije dovoljno.

- Industrija zapošljava preko 10 000 ljudi i okrene 10 milijardi kuna. Ti ljudi su prepušteni na milost i nemilost. Kao u svakoj industriji, vidi se svega nekolicina najboljih i najuspješnijih, a nitko ne vidi ove druge kojih je bezbroj - rekao je za RTL predsjednik Udruge managera i organizatora koncerata Branko Paić.

- Nema smisla da se rade koncerti za 50 do 100 ljudi. Od toga nitko nema koristi. Birani su izvođači koji mogu dovesti barem 500 ljudi i na gore, onda ti koncerti imaju financijskog smisla. Bez toga ne bi bio ispunjen kompletan cilj - dodao je.

Predsjednik Hrvatske glazbene unije Nikša Bratoš ispričao je za RTL kako glazbenici sada rade i u skladištima, administraciji, ili pak voze taksije.

- Uvijek gledamo vrh ledenog brijega, odnosno vrh sante pa po njima prosuđujemo. To je malih par posto onih koji žive nešto malo bolje, iznad prosjeka. S druge strane ima 1000 onih koji žive u razini ispod prosjeka, da ne govorimo koliko ovaj posao nosi rizika. Kad ste glazbenik, kad živite od autorskih honorara, honorara izvedbe, vi nemate godišnjeg, nemate neplaćenog. To je vrlo nesigurna profesija, to je prva stvar, i druga stvar ajmo pogledati sad među najbogatijim građanima koliko ima glazbenika, nemojmo biti smiješni - rekao je Bratoš i dodao da je potpore dobio samo uski krug glazbenika, a ne i cijela glazbena industrija.