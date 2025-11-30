Obavijesti

MIRKO PERKOVIĆ POKY

Glazbenik kojeg je hrvatska dijaspora obožavala pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Zürichu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Glazbenik kojeg je hrvatska dijaspora obožavala pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Zürichu
Foto: Instagram

Prema pisanju Fenix-magazina, Perković je umro u Zürichu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. studenog. Točne okolnosti smrti zasad nisu poznate

U Zürichu je preminuo Mirko Perković-Poky (43), pjevač koji je rođen u Livnu, a dugi je niz godina živio u Berlinu i bio omiljen među hrvatskim iseljeništvom, piše Fenix-magazin.

Prema pisanju Fenix-magazina, Perković je umro u Zürichu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. studenog. Točne okolnosti smrti zasad nisu poznate, a njegovi prijatelji ispričali su kako je pjevač pronađen u hotelskoj sobi u nedjelju oko jedanaest sati.

Foto: Instagram

Navode da se Perković već tijekom večeri osjećao loše, zbog čega su prekinuli nastup na Livanjskoj noći. Prijatelji su ga htjeli odvesti u bolnicu, ali on je to odbio uvjeravajući ih da mu fali odmora te da je dehidrirao. Nažalost, otišao je u hotelsku sobu u kojoj je kasnije pronađen mrtav.

Mnogi obožavatelji i prijatelji opraštaju se od Mirka Perkovića-Pokyja na društvenim mrežama.

Mirko Perković Poky je bio pjevač i glazbenik iz Livna koji je dugi niz godina živio i radio između Berlina i Münchena. Glazbom se bavio od osnovne škole, svirao je harmoniku i klavijature te je iza sebe imao više od 20 godina glazbenog iskustva.

Tijekom karijere realizirao je nekoliko albuma u suradnji s regionalnim producentima.  Nastupao je diljem Europe i Kanade i bio poznat po širokom repertoaru koji je obuhvaćao dalmatinske pjesme, pop, rock i narodnu glazbu.

