<p>Plus size manekenka<strong> </strong>iz Obale Bjelokosti, <strong>Eudoxie Yao</strong>, i njezin dečko, gvinejski glazbenik <strong>Grand P </strong>postali su globalni hit nakon što je njihova neobična ljubavna priča završila u brojnim svjetskim medijima, no u Africi su već neko vrijeme fenomen. </p><p>On ima rijedak genetski poremećaj progeriju, koji je utjecao na njegovu visinu, a Yao se diči svojim oblinama pa su, kako kažu, na šale o veličini bili spremni u samom startu. Ipak, to im ne smeta jer, kako tvrde, njihova je ljubav iskrena i jača od zlih jezika.</p><p>Osim ruganja velikoj razlici u veličini između partnera, predbacuje im se da su sve inscenirali kako bi zadobili medijsku pažnju, no glazbenik kaže kako je riječ tek o hejterima te da je Eudoxie 'njegova velika beba'.</p><p>Eudoxie je njezin osebujan izgled priuštio iznimnu popularnost u Africi, a uz to što je plus size model, često se pojavljuje u tamošnjim emisijama, dok na društvenim mrežama ima milijunsku podršku. </p><p>Nerijetko objavljuje fotografije sa svojim odabranikom, a par tvrdi kako ih ni nadolazeća 'svjetska slava' neće promijeniti te će i dalje ostati odani jedno drugome.</p>