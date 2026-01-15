Glazbu je zavolio dok je živio na ulici, kruže glasine da ima djecu s 18 žena iz 13 različitih zemalja

Američki glazbenik Pitbull, pravog imena Armando Christian Pérez, prvo je dijete kubanskih imigranata u SAD-u. Njegovi roditelji bježali su od režima u svojoj domovini, a Pitbull je rođen u Miamiju 15. siječnja 1981. godine. Otkako je bio dijete, otac ga je ohrabrivao za javne nastupe te je sa samo nekoliko godina starosti recitirao poeziju u barovima. Njegovi roditelji rastali su se 1985., nakon što je njegov otac često upadao u nevolje zbog dilanja droge.

S majkom se radi njezina posla često selio, no u srednju školu je krenuo u Miamiju. Pitbulla je majka izbacila iz kuće kada mu je bilo 16, jer je i on jedno vrijeme dilao. Dok je živio na ulici počeo ga je zanimati hip-hop te je igrom slučaja završio u video spotu za jedan od singlova DMX-a. Ime Pitbull je uzeo zbog pasmine koja je "preglupa da izgubi svoje bitke", a upravo glazba ga je spasila od života na ulici.

Foto: Barry Sweet/DPA

Završio je srednju školu te je odlučio baviti se glazbenom produkcijom. Reper i producent Luke Campbell bio je oduševljen njegovim talentom te mu je ponudio da ga prati na turneji po južnom dijelu SAD-a. "Welcome to Miami" jedan je od prvih Pitbullovih hitova u Americi, a brzo he gradio svoj put do uspjeha.

Pridružio se i kući Bad Boy kontroverznog glazbenog mogula Seana Combsa, a brojne obožavatelje stekao je i suradnjama s izvođačima kao što su Ying Yang Twins, Twista i Flo Rida. Tijekom 2007. godine prisvojio je prepoznatljivi stil odijevanja te je uvijek u javnosti bio u odijelima, a počeo je raditi na glazbi koja je prilagođena klubovima. Pjesme je izvodio na engleskom i španjolskom, a suradnja s Enriqueom Iglesiasom i jennifer Lopez vinula ga je u vrh svjetskih top ljestvica.

Pjesmu "Give Me Everything" snimio je s Ne-Yom i AfroJackom, a to mu je bio prvi broj 1 singl u SAD-u. "Feel This Moment" s Christinom Aguilerom i "Timber" s Keshom pjesme su kojima je nastavio svoj pohod na vrh top lista. Nazvao se "Mr. Worldwide" te je 2014. snimio "We Are One (Ole Ola)" s Jennifer Lopez i Claudijom Leitte, pjesmu koja je postala službeni singl Svjetskog nogometnog prvenstva te godine.

Pitbull je tijekom godina pokrenuo vlastitu diskografsku kuću i marketinšku agenciju, vlasnik je tvrtke koja proizvodi parfeme te je djelomični vlasnik linije alkoholnih pića. Bavio je i filmom te serijama te ima svoju zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Slavni glazbenik vješto skriva detalje o svom privatnom životu. Kruže glasine da je otac više od šestero djece, no detalji nisu poznati. Jedno vrijeme je bio u vezi s Bebe Rhexa, no ni o toj se vezi ne zna puno. Jedno vrijeme je na TikToku kružio video u kojem se tvrdi da je Pitbull otac 21 djece koju je dobio s 18 različitih žena iz 13 zemalja. Glasine je opovrgnuo, no nije otkrio istinu.