Gledali smo 'Kontaminaciju': Mutirajuće gljivice i Liam Neeson? Zabava uz loš CGI

Otišli smo u kino pogledati film “Cold Storage”, odnosno “Kontaminaciju”, i malo se iznenadili. Iako je riječ o ZF hororu, dvorana je bila puna klinaca. Razlog? Joe Keery, zvijezda serije “Stranger Things”. Tinejdžeri su došli vidjeti njega, a dobili su film u kojem izvanzemaljska gljivica pada na Zemlju i pretvara ljude u hodajuće bombe od sluzi i spora. Odmah je jasno da ovo nije neka visoka umjetnost nego zabavnih sat i 40 minuta crnog humora i vriskova. Film redatelja Jonnyja Campbella jednostavna je horor-komedija koja podsjeća na B filmove iz osamdesetih. Iako ima “face” poput Liama Neesona, Georgine Campbell i Keeryja, ovaj zabavni film neće vam dugo nakon izlaska iz kina zaokupljati misli.

Scenarij je napisao slavni David Koepp, scenarist “Jurskog parka”, prema svojoj knjizi. Koepp je inače četvrti najuspješniji scenarist svih vremena po zaradi na američkim kino blagajnama. Priča počinje stvarnim događajem: padom svemirske stanice Skylab 1979. godine. Jedan kontejner, zaboravljen u australskoj pustinji, oslobodi parazita koji odmah zarazi lokalno stanovništvo. Tim za bioterorizam, s Liamom Neesonom u ulozi Roberta Quinna i Lesley Manville kao Trini Romano, jedva zaustavi prijetnju. Uzorak gljivice spreme u tajnu vojnu bazu u Kansasu. Desetljećima kasnije baza je napuštena i postaje obično samoposlužno skladište.

Ovdje film hvata svoj ritam i stvara atmosferu koja podsjeća na horore kao što su “Tremors” ili “Slither”. Da film ne možemo shvaćati preozbiljno, vidimo odmah na početku kada nam na ekranu piše: “Pazite. Ovo je sranje stvarno”. Te šale na vlastiti račun i osjećaj kao da gledate “stare filmove” zapravo su najveći plus. Gledatelji dobiju: brzu akciju, gadne efekte eksplodiranja tijela i mutiranih životinja te dovoljno humora da cijela priča ne postane previše odvratna. Ipak, Koeppov scenarij ponekad djeluje nedovršeno, kao da mu fali ono nešto što bi ga učinilo boljim od prosjeka.

Joe Keery, kojeg svi znaju kao Stevea Harringtona iz serije “Stranger Things”, donosi istu onu energiju i šarm u ulozi Travisa “Teacakea” Meachama, bivšeg zatvorenika koji radi noćnu smjenu u skladištu. Njegov opušteni stav i smiješni komentari pašu uz film, a kemija koju ima s Georginom Campbell, koja glumi novu kolegicu Naomi, jedan je od najboljih dijelova filma. Campbell, kao samohrana majka koja želi upisati medicinu, daje priči dozu ozbiljnosti i glas je razuma pokraj šarmantnog luzera.

S druge strane, Liam Neeson se dobro zeza na račun svojih uobičajenih uloga nepobjedivog akcijskog junaka. Njegov Robert Quinn je iskusni agent koji se sada bori sa stalnim bolovima u leđima, što dovodi do nekoliko komičnih scena u kojima ga tijelo izda u ključnim trenucima. Kao onda kad puca s poda, na leđima, i rješava se zlikovaca. Njegov humor i razgovori s operaterkom koju glumi Lesley Manville su zabavni, iako je šteta što glumačke legende poput nje i Vanesse Redgrave nisu dobile više minuta. Njihove uloge su samo kratka, simpatična pojavljivanja.

“Kontaminacija” stalno skače između opuštene komedije o dvoje kolega koji se zbližavaju na dosadnom poslu i napetog horora o prijetnji cijelom svijetu. Komedija često pobjeđuje, čime nekim gledateljima vjerojatno uništava osjećaj prave opasnosti. Bez osjećaja da je situacija hitna, strašni trenuci ponekad nisu toliko strašni i teško je stvarno zabrinuti se za sudbinu čovječanstva. Mada je bilo nekoliko scena koje su nas držale na rubu kino fotelje...

Efekti poput ljigavih mutacija i eksplozija daju filmu potrebnu dozu prave gadosti. Ipak, u ključnim trenucima film previše koristi kompjuterske efekte (CGI) koji izgledaju previše čisto i umjetno, što kvari taj starinski štih. Primjerice, mačka iz gepeka i jelen koji uskače u lift i terorizira cijelo skladište ipak su malo pretjerani... “Kontaminacija” je, ukratko, zabavan film. Horor koji će vas nasmijati i zgroziti, ali kojeg se vjerojatno nećete sjećati već sljedećeg jutra. U današnje vrijeme streaminga, to je možda i više nego dovoljno.