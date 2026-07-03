Gledali smo Netflixov hit 'I Will Find You': Harlan Coben možda ima recept za uspjeh, ali...

I Will Find You/NETFLIX

OCJENA: 7/10

U jednoj rečenici, "Nemoguća misija" upoznaje "Zakon braće", s policijskim postupcima à la "Zakon i red", uz dašak "Građanina opasnih namjera"... Tako bismo, najjednostavnije, opisali novu Netflixovu kriminalističku seriju "I Will Find You", adaptaciju istoimene knjige Harlana Cobena koja ruši rekorde. U samo četiri dana prikupila je 24 milijuna pregleda, čime je postala najuspješnija Netflixova serija u 2026.



Zavjera je od početka u zraku, isprepleće se tu niz radnji, nije svaka od njih baš potkrijepljena i objašnjena, sve ide jako brzo, ali i da se odvojite od ekrana na nekoliko minuta, ništa bitno nećete propustiti. Serija ima osam epizoda, režija je solidno odrađena, napeto je od početka do kraja. U glavnoj ulozi gledamo jako dobrog Sama Worthingtona kao Davida Burroughsa. Ovaj bivši profesor prava osuđen je na kaznu doživotnog zatvora zbog ubojstva vlastita sina, pomirio se sa sudbinom i zatvorom, ali onda mu u posjet dolazi šogorica Rachel (Britt Lower) i sve se okrene naopačke... Jer njegov sin, čini se, nije mrtav!

Foto: Netflix

Već u idućem momentu tu je FBI, tu su novinari, tu su i tajnovite kriminalne organizacije, bivše žene, najbolji prijatelji iz djetinjstva, obična policija, neobična policija, Švicarci... Svi imaju neku svoju agendu, stalno površno upoznajemo nove likove, stalno se nešto događa. I to nešto je, nažalost, često jako predvidljivo. Prva stvar koja vam padne na pamet vjerojatno će se i dogoditi. Daleko od toga da je "I Will Find You" loša serija. Radnja vas uvuče unutra, želite doznati što se događa i zašto, redatelji su s flashbackovima i naracijom "pokrili" prošlost, a sadašnjost i budućnost su eksplozivne.

Glavni glumci, Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia... svoj posao su solidno odradili, nose emocije i daju težinu cijeloj priči. Može se "ubiti" nekoliko sati, pogotovo dok je trajao ovaj toplinski val, idealno. Serija je više pristojan ljetni binge-watch. Brza je, napeta i puna Cobenovih prepoznatljivih obrata. Ali ne očekujte "Žicu", "Sopranose" ili nešto slično. Policija i druge službe ovdje sve rješavaju ekspresno, istraga traje pet minuta, zavjera i nije baš najuvjerljivija, a i neki likovi su promašeni prilikom castinga...

Foto: Netflix

Sve u svemu, klasični Harlan Coben: zabavan, predvidiv u dijelovima, ali dovoljno uzbudljiv da vas drži do kraja. Ako volite njegove knjige ili Netflixove adaptacije poput "The Stranger" ili "Fool Me Once", ovo je sigurna oklada za nekoliko ugodnih večeri.