'Gledanje showa je bila greška, Goran i ja smo se posvađali...'

Kandidatkinja prve sezone 'Gospodina Savršenog' Hana Rodić (21), koja je naposljetku i osvojila Gorana Jureneca (39) na svom YouTube kanalu objavila je svoj drugi video. U novom videu na njezinom kanalu odgovarala je na pitanja svojih pratitelja i gledatelja.

Jedan obožavatelj Rodić je upitao da li su Goran i ona gledali show zajedno, na što je ona odgovorila da jesu, a potom je objasnila i kako je to izgledalo.

- To je bila najveća greška ikad jer bi se uglavnom malo posvađali. To je bilo zato što bi mu ja rekla "Nisi mi rekao za ovo", "Nisi mi rekao za ono" i onda ja dobijem slom živaca, a Goran meni uzvrati "Hana, pomiri se s tim to je show", ali meni i dalje nije svejedno - objasnila je Zagrepčanka.

Hana je zatim krenula pričati o, kako kaže, najčešćem pitanju koje joj se postavlja. To je o plastičnim operacijama. Kao i svakog puta do sada žustro je odgovorila na njega.

- Ljudi nisam operirala ama baš ništa. Ja nisam radila ni jednu plastičnu operaciju na sebi. Ali da razmišljam o nekoj operaciji, razmišljam, ali neću vam otkriti koja jer će to sve doći u svoje vrijeme - rekla je Hana.

- Čim je netko lijep ne mora značit da je plastičan. Ja plastične operacije podržavam i prva bi ja priznala da sam radila nešto na sebi, ali nisam - rekla je nedavno Hana za 24sata i dodala da iako ne zna kada će napraviti plastičnu operaciju da o njoj intezivno razmišlja.

Zagrepčanka trenutačno 'samuje' u rodnom gradu i čeka povratak Gorana.

- Da biste uspjeli promijeniti sebe, morate promijeniti način razmišljanja. Ja ću definirati vaše tijelo, rekao je Goran koji u Njemačkoj pokreče svoju web stranicu, 'Model Up Your Life', za treniranje. Od Gospodina Savršenog postat će Gospodin Nabildani koji će preko interneta voditi fitness treninge. Sam će osmisliti plan i program idealan za vaše tijelo i pratiti će vas cijelo vrijeme tijekom transformacije.

- Još malo pa trening bebo - napisao je Hani u komentarima i dao joj do znanja da će se i ona znojiti s njim. Uz njega vježbe će voditi još dvoje trenera, a Goran će objašnjavati kako se pravilo hraniti, uglavnom sve što biste trebali raditi da izgledate kao on.