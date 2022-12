Gledatelje 'Večere' Zoran nije oduševio svojim jelima: Bilo mi je muka kada sam vidjela hranu

U posljednjoj epizodi popularne emisije 'Večere za 5 na selu' kuhao je Zoran iz Bilica pokraj Šibenika.

Zoran je napokon kuhao po svom ukusu, a gosti, ali i gledatelji su otkrili što to Zoran voli jesti s obzirom na to da je u ovom tjednu, do sada, za svakoga pronašao primjedbu, a i za većinu stvari je rekao da ih ne jede. Ipak, gledatelji nisu bili zadovoljni njegovom večerom.

- Niti malo primamljivo....osim izgleda juhe - glasio je jedan od komentara.

Foto: RTL

Mnogi gledatelji su za Zorana pisali i da je neuredan, a drugi su ipak pisali da im je zanimljiv.

- Zoran zanimljiv, ali kad sam vidjela hranu meni je bila muka naizgled loše - napisali su gledatelji showa.

Zoran je za svoju večeru skupio 33 boda. Gledatelji su komentirali kako misle da su mu njegovi gosti iz pristojnosti dali visoke ocjene.

- Mislim da su mu iz pristojnosti dale visoke ocjene - pisali su.

- Dobre bodove i dobio. Bio je bezveze - složili su se na društvenim mrežama gledatelji.

Foto: RTL

Za završni dan tjedan Primoštena i okolice kuhat će Antonija, a hoće li ona biti ta koja će odnijeti pobjedu gledatelji će saznati u večerašnjoj emisiji.

Foto: RTL

