<p>Dvanaesta sezona 'Večere za 5 na selu' došla je do posljednje epizode, a čast da kuha u završnici sezone pripala je umirovljenici <strong>Snježani Repac</strong> iz Svetonedeljskog Brega. Unatoč desetkama koje je dobila, domaćica nije preuzela vodstvo i tako je <strong>Tomislav Kosor </strong>osvojio glavnu nagradu od 5000 kuna u obliku poklon bona za namještaj. On je cijelog tjedna svim kandidatima davao kritike uz, mnogi tvrde, nezasluženo niske ocjene što je razljutilo gledatelje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica u 'Večeri za 5 na selu'</strong></p><p>Pobijedio je u samoborskom tjednu s 35 bodova, a neki ga gledatelji pamte i iz showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' gdje se nije proslavio.</p><p>- Šok i nevjerica! Drago mi je i svima bih se zahvalio, bili ste mi dobra ekipa i vama čestitam na uspjehu - kazao je Tomislav. Dodao je kako pobjedu nije htio, već se onda jednostavno dogodila. </p><p>- Kod ocjenjivanja ću biti kritičan po pitanju svega, što očekujem i od drugih kandidata. Smatram da sve dolazi u obzir; od serviranja, ambijenta, atmosfere, jela… tako da ću gledati sve - rekao je Tomislav prije samog natjecanja. </p><p>Ipak, gledatelji s našeg portala, nisu mu ostali dužni.</p><p>- Već jako dugo komentatori s raznih portala nisu tako složno pisali protiv nekoga kao protiv Tomeka, i to s punim pravom... fuj! - napisala je gledateljica. Drugi gledatelj je dodao da je 'podlac'.</p><p>- Wow koji podlac majko moja mila!!! Još se onako podlo smješka na proglašenju! - napisao je. Dodali su i da mu 'obraz vrijedi 5000 kuna'. </p><p> </p>