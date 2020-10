Gledatelji opleli po Majinoj izjavi 'Svi smo mi iz Jajca': Stalno ima neprimjerene šale

Majin suvoditelj Frano Ridjan zaključio je kako je Mario Valentić ponovno dobio zadatak transformirati se u pjevača iz BiH, a Maja je na to rekla 'Svi smo mi iz Jajca' što je nekolicinu gledatelja naljutilo

<p>U novoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato'<strong> Maja Šuput </strong>(42) i <strong>Frano Ridjan</strong> (35) dočekivali su na pozornici kandidate koji su i ovoga puta oduševili transformacijama. Tema cijele epizode bili su nastupi na Eurosongu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grubnić 'slaže' stajlinge za Indiru, Maju, Nives...</strong></p><p>Pobijedio je<strong> Marko Braić</strong>, koji je utjelovio vatrenu<strong> Eleni Foureiru</strong> iz Cipra. Imao je težak zadatak, komentirali su članovi žirija, a Braiću je najteže palo to što je morao mlatarati glavom pa je istaknuo i da je zbog toga dobio upalu vratnih mišića.</p><p>Kao i svaki put, gledatelji jedva čekaju komentirati nastupe na društvenim mrežama. Neki im se sviđaju, neki malo manje, lobiraju za pojedinog natjecatelja i ističu ako je došlo do nepravednog ocjenjivanja ili ako nekim kandidatima 'gljiva' u showu nije blagonaklona.</p><p><strong>Mario Valentić </strong>uživio se u ulogu Lake, bosansko-hercegovačkog kantautora koji je 2008. predstavljao BIH na Eurosongu s pjesmom 'Pokušaj'. Dobio je komplimente kako bi možda te godine dobili bolji plasman da je Mario nastupao. Gljiva mu je za idući put naredila da se transformira u <strong>Harisa Džinovića</strong> (69), također pjevača iz Bosne i Hercegovine.</p><p>Frano je na to komentirao kako Valentić očito ne može pobjeći od te zemlje, a Maja je utvrdila: </p><p>- Svi smo mi iz Jajca. </p><p>Ako je suditi prema komentarima na društvenim mrežama, neki tu njezinu izjavu smatraju nepristojnom i nadaju se da će u narednim epizodama pripaziti što govori. </p><p>- Taj komentar je bio neprimjeren, zna se na što je aludirala, užasno - napisala je zgrožena pratiteljica. </p>