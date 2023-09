Gledatelji 'opleli' po Sabini i kuhači: 'Istom je miješala jelo pa onda i probala svu hranu?'

Domaćica u epizodi 'Večere za 5 na selu' koja se emitirala u utorak bila je Sabina Čakš. Ostale kandidate ugostila je na otoku Hvaru, a za svoju večeru dobila je 31 bod.

Manuela joj je dala osmicu. Pohvalila je dobrodošlicu, a kritizirala tjesteninu. Osmicu je dobila i od Zorana, kojem je predjelo bilo savršeno, glavno jelo pretvrdo, a desert kiseo. Stjepan je, pak, domaćicu ocijenio sa sedmicom, dok Barbara osmicom. Večera se nije svidjela niti gledateljima ispred malih ekrana. Smatraju da je Sabina pokazala premalo znanja.

Sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, gledatelji Sabini zamjeraju prijašnje ponašanje. To što je imala gomilu kritika na Barbarinu večeru. S obzirom na to da neprestano pokušava dati do znanja da puno toga zna, gledatelji smatraju da je trebala pripremiti bolju večeru.

- Ako ćemo gledati nekako kulinarski. ..ona stalno pokušava dati do znanja kako puno toga zna...rižoto je predjelo ali i tjestenina također može biti predjelo i spada u predjela...dakle kao da je imala dva predjela...iza rižota kao predjela nikako ne pase i ne dolazi tjestenina kao glavno jelo..al dobro bitni su okusi kakvi su bili a to znaju kandidati...desert očito pre kiseo znaci nije dobro balansirala kiselost i slatkoću..ona koja je bila veliki kritičar Barbari napravila je vise grešaka u kuhanju od Barbare. Sto ce biti dalje vidjet ćemo Bit ce zanimljivo - piše jedan od gledatelja, a drugi dodaje:

- Sabina je naporna do bola. Večeras nije bilo ništa posebno.

Gledatelji zamjeraju Sabini i što je istom kuhačom pripremala i isprobavala jelo.

- Gđa pršti od znanja i savjeta, a ne zna da se nakon što je kuhačom probala hranu, ta ista ne vraća u jelo - piše gledatelj.

Domaćica je za predjelo pripremila rižoto s luparima, kozicama i šparogama. Tjestenina, grdobina i škampi bili su za glavno jelo, dok panna cota za desert.