U sinoćnjoj epizodi showa 'Brak na prvu' parovi su se prvi put svi međusobno upoznali na večeri. Kasnije su podijelili dojmove i mišljenja u manjim grupicama, a komentiranje žena od strane Tomislava i Bernarda gledateljima showa je posebno zasmetalo.

- Katastrofa koji likovi - zaključila je jedna od gledateljica nakon razgovora koji su vodili.

Tomislav i Bernard složili su žene u rang listu, a ni jednom njihove supruge nisu bile pri vrhu liste. Tomislav je na prvo mjesto stavio Sanelu, nakon koje su slijedile Erna, zatim Andrea, pa Goga, na petom mjestu Kristina, a posljednja na listi je Ana.

Gledatelji za Tomislava smatraju da je umišljen, samodopadan te da je s Kristinom dobio na lutriji.

- Dobio je na lotu, on ima 40 godina, a ona 28.

- Što si je on umislio da je neki frajer? - zapitala se jedna od gledateljica, dok je druga oštro napisala da ga ne bi primijetila ni na pustom otoku.

Uz već postojanu netrpeljivost prema Jasminovim komentarima, gledatelji su podržali Sanelu, za koju smatraju da damski podnosi razočaranje u cijelu situaciju.

- Sanela je najbolja ženska, a dobila je najgoreg tipa - glasi jedan od komentara uz tužni emotikon.

Za Jasmina, Sanelinog supruga su zaključili da nije za brak, već za neobaveznu vezu, no da on to još nije shvatio.

- Jasmin nije za brak. On je za provod i neobaveznu vezu i bolje mu je da to shvati na vrijeme, da tako svi shvate, bilo bi manje rastava i tužne djece - Komentirali su gledatelji.