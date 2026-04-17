VESELI ZAGORCI

Gledatelji su i dalje složni oko ovotjedne 'Večere za 5': 'Svi dobro kuhaju i svi su pobjednici'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL, Facebook

Jučer je, četvrta po redu, kuhala Ivana, a i ona je osvojila maksimalan broj bodova, baš kao i prijašnji kandidati. Evo što na to kažu gledatelji

Admiral

U zagorskom smo tjednu 'Večere za 5', za četvrta je za ekipu kuhala voditeljica trgovine Ivana. Kao i Biserka, Đurđica i Ivan koji su već kuhali, Ivana je osvojila maksimalnih 40 bodova.

Kao predjelo je servirala 'Šumsku vilu', a iza naziva skrivala se fritaja s vrganjima. Uslijedilo je glavno jelo naziva 'Dvoriščne potrčkalo', odnosno pečena raca, to jest, patkom s mlincima, restanim krumpirom i salatom. Kao šećer na kraju došao je desert 'Sfrkana zrolana', punjene palačinke sa sirom u dvije verzije, slanoj i slatkoj.

Nakon večere domaćica je podijelila gostima poklone, a zatim je ekipi harmoniku zasvirao i zapjevao dječak Filip. „Suze su mi išle i tresla sam se kad sam ga čula. Volim muziku i za muziku bih sve novce dala“, rekla je Danica, a Đurđica dodala kako je Filip jako talentiran i kako će sigurno daleko dogurati.

Gosti, zadovoljni večerom, domaćicu su nagradili s maksimalnih 40 bodova. „Sve je bilo super od dekoracije do jela, fantazija. Još je pogodila s vrganjima, ma - nemamo o čemu pričati“, zaključio je Ivan.

I ovog su puta uz goste bili zadovoljni i gledatelji, koji na društvenim mrežama i dalje hvale Zagorce.

"Predivni za pogledati i uživati. Mnogi bi se mogli ugledati u njih", napisao je netko.

"Stvarno najbolje rješenje, svi se maksimalno trude pokazati tradiciju i autentičnu hranu. Svi zaslužuju pobjedu", zaključila je jedna gledateljica.

"Veseli su i opušteni, meni jako simpatični", "Pozitivni ljudi", "Svi dobro kuhaju i svi su pobjednici", "Ekipa za 10", samo su neki od komentara gledatelja na društvenim mrežama.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Igje na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

