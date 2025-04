Gledatelji su savjetovali Darka: 'Oslobodi se i počni razmišljati o sebi, nije zdravo da ostaneš...'

Napetosti i neslaganja obilježili su drugu ceremoniju 'Braka na prvu'. Parovi su morali odlučiti ostaju li u sociološkom eksperimentu ili odlaze. Najveće iznenađenje večeri bili su Višnja i Darko, koji su, unatoč prepirkama i hladnom odnosu, odlučili ostati.

- Prilikom izjava kategorički ste tvrdili da ne biste čak ni kavu mogli popiti jedno s drugim. S obzirom na vaše izjave i ton kojim ste komunicirali, to da ostajete zvuči jako kontradiktorno - rekla je Iva Stasiow.

Foto: RTL

Darko je priznao da je odlučio ostati jer se boji Višnjine reakcije.

- S obzirom na to da me i sinoć nakon večere napala, napisao sam da ostajem jer me strah njezine reakcije ako napišem da odlazim. Nisam joj se htio zamjeriti jer jako loše reagira na ono što joj ne paše - rekao je, a Višnja je dodala kako smatra da je bolje ponekad se posvađati, nego šutjeti i potiskivati osjećaje.

Foto: RTL

Gledatelji nisu ostali ravnodušni. Mnogi smatraju da Darko, zbog straha od Višnje, ne može donijeti vlastite odluke.

- Jadan on, nek si ona traži nekog koga će moći kontrolirati - komentirala je jedna gledateljica.

- Boji se. Izlazi Darko, bolje da izađeš iz te emisije - dodala je druga.

- To je prava drama, i to nikako zdravo za njega. Neka je Darko napusti i nađe nekog tko će ga poštivati - pisali su dalje.

Drugi su se pitali kako može ostati u showu s nekim tko mu očigledno stvara problem.

- Ako ti je problem, zašto onda ostaješ? - stoji u jednom od komentara.

- Idi van, ajde - dodali su.

- Oslobodi se i počni razmišljati o sebi - savjetovali su mu.

Foto: RTL