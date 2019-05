Gledatelji uočili grešku: Ostala im je Starbucks čaša u kadru

U četvrtoj epizodi serije 'Igra prijestolja' gledatelji su primijetili propust. U sceni sa Kitom Harringtonom (32), koji glumi Jona Showa i Emiliom Clarke (32), koja utjelovljuje Daenerys, u kadru se našla i Starbucks čaša.

Foto: screenshot/

Ta pogreška proširila se društvenim mrežama, a obožavatelji serije ogorčeni su, tvrde, jer je serija nemarno snimljena i montirana.

- Doslovno je Starbucks čaša na stolu. Koji vrag? Pa šest epizoda se snimalo dvije godine - ljutiti su fanovi serije.

Foto: screenshot/

- Kako su to mogli propustiti? - pitali su se.

They really took 2 years to make 6 episodes and left a Starbucks cup in a scene #GameofThrones pic.twitter.com/90Li696AmM