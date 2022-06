Gledatelji uz Renatu iz 'Ljubav je na selu': Ruža misli da je miss Slavonije. Neka joj je rekla...

Nakon uzbudljivih prvih spojeva, vrućih tuluma, seoskih avantura, svađa, poljubaca i romantičnih putovanja, stiglo je konačno vrijeme i za posljednje susrete tijekom kojih će se farmeri iz 'Ljubav je na selu' i njihove kandidatkinje ponovno suočiti i izreći sve ono što misle da trebaju. U sinoćnjoj epizodi do prvih prepirki došlo je među Milanovim djevojkama dok su se Krunine kandidatkinje okomile na njega.

Sramežljivi Kruno je stigao je na druženje bez puno riječi se pridružio svojim djevojkama koje su pohvalile njegov stajling. No nije trebalo dugo čekati na prve razmirice.

Gordana se prisjetila kako ju je Kruno prvu izbacio s farme, no nije mu to zamjerila jer se s njim čula već sljedeći dan.

- Svaki dan se čujem s njim preko mobitela. Jučer sam bila i kod njega - dodala je.

- Ti si pčelica, Kruno - uzviknula je Irena.

- Ide malo do Irene pa ona ništa ne da, pa pokušava od mene, pa se onda prešalta na Gogu - zaključila je Ines.

Nakon rasprave za Kruninim stolom voditeljica Anita najavila je isječak s Milanove farme, a kadrovi s imanja probudili su stara podbadanja između Renate i Ruže.

- Ona ima te intervale. Malo me napada pa me pusti. To traje već dugo i trajat će - komentirala je Renata pa poručila Ruži.

- Sam je rekao da sam zgodnija od tebe, da si zdepasta.

- Ti si vještica, vidi kakva ti je kosa - nastavila je igru Ruža.

- Ruža je lubeničarka. Dvoumim se je li lubeničarka ili čobanica - dodala je Renata.

Milan i Ruža objasnili su svima kako su ostali samo dobri prijatelji.

- Nikad se ne zna, možda se Ruža okrene - poručio je farmer.

Nakon završene epizode gledatelji pred malim ekranima zaključili su da se Kruno s Gordanom dopisuje kao prijatelj te da je ona stekla krivi dojam. S druge strane, nakon svađe među Milanovim djevojkama stali su na stranu Renate.

- Ova se zapalila, a on se čuje prijateljski s njom - komentirao je gledatelj.

- Ovaj Kruno bi bio ok s ovom ženskom, pašu si ovako i na oko. Ona ga poštuje, čak ima i neke simpatije za njega, ali on bi htio neku vetirepku, a ta ga ne bi šljivila dva posto. Uvijek se tako mnogi/mnoge precijene, htjeli bi ne znam što, ono što ne mogu imati - dodao je drugi.

- Inače mi Renata nikako ne paše ni ne sjeda, ali ovu sezonu je bila skroz korektna. Dobro je odgovorila Ruži. Ruža bi mijenjala Milana, a za sebe misli da je miss Slavonije jer je opalila tetovažu, probušila nosi i utegla se u nekakav skaj. Neka si joj rekla Renata - napisao je obožavatelj emisije.

