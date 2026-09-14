Gledatelji uzburkali društvene mreže nakon prve epizode 'Love Islanda Adria': 'Top je sve, ali...'

U nedjelju navečer na platformi Voyo krenuo je Love Island Adria, a već su se dogodili prvi uzbudljivi obrati!

Grupa samaca iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i ostatka regije uselila se u luksuznu vilu na Tenerifeu s ciljem pronalaska ljubavi, ali i željom da osvoje glavnu nagradu od 50.000 eura. No, put do pobjede prepun je izazova, iskušenja i neočekivanih obrata, a njihovu sudbinu u rukama će držati i gledatelji.

Nakon pogledane prve epizode, gledatelji su na društvenim mrežama komentirali novi show. Nekima se ovaj novi format svidio, neki već imaju svoje favorite, dok su drugi ostali razočarani viđenim.

"Top je sve! Samo pre kratko traje!", jedan je od komentara.

"Za sad mi je sve oke, malo je Lara naporna, na prvu Roberto i Milica se čine ok", napisao je netko nakon prve epizode.

"Valentin my favorit!", ne skrivaju se simpatije već od prvog dana niti u komentarima.

No ima i onih koji nisu oduševljeni viđenim.

"Već vidim da neću gledati", napisao je netko.

Foto: Voyo

U idući epizodama gledatelji će vidjeti kako se kandidati navikavaju na zajednički život. Osnovni preduvjet za ostanak u vili jest biti u paru. Tko god ostane samac nakon ceremonije spajanja, riskira trenutačno ispadanje. Sezona počinje tako što se parovi formiraju na temelju prvog dojma. Ključni dio formata su redovite ceremonije ponovnog spajanja, poznate kao ‘recoupling’, gdje natjecatelji imaju priliku ostati s postojećim partnerom ili odabrati nekog novog, piše Net.hr.

Putem posebne mobilne aplikacije, gledatelji u stvarnom vremenu utječu na gotovo svaki aspekt života u vili. Svojim glasovima odlučuju koji su im parovi omiljeni, a koji ne, čime izravno kroje tko ostaje u showu, a tko pakira kofere. No, njihov utjecaj seže i dalje od pukog eliminiranja. Gledatelji će moći slati natjecatelje na romantične spojeve, zadavati im izazove te u konačnici, u velikom finalu, odabrati pobjednički par.

Foto: Voyo

Među muškarcima koji su ušli u vilu su Anthony Atakpu (22), bivši košarkaš britansko-srpskih korijena koji stiže iz Londona, a od partnerice traži odanost; Gašper Širovnik (28), osobni trener i bivši profesionalni košarkaš iz Ljubljane, kojeg opisuju kao pravog džentlmena; Roberto Vucić (26), voditelj padel centra iz Zaprešića koji sebe smatra "starom dušom" u potrazi za djevojkom s obiteljskim vrijednostima; Vukašin Nikolin (24), influencer i poduzetnik iz Zrenjanina koji za sebe kaže da je "macho tip" s mekom stranom; te Valentin Stets (24), model iz Novog Sada koji traži iskrenu emocionalnu vezu.

Ženski dio ekipe čine Drina Srna (22), umjetnička duša i modna dizajnerica iz Beograda koja nakon slomljenog srca traži pravu ljubav; Lara Maksimović (19), najmlađa natjecateljica iz Beograda, koja se nada da će se na otoku zaljubiti prvi put u životu; Loren Zubonja (28), vlasnica agencije iz Sydneyja s hrvatskim korijenima, ambiciozna bivša stjuardesa koja želi postati pilotkinja; Mili Pržić (26), hostesa iz Smedereva koja živi u Crnoj Gori, ljubiteljica fitnessa spremna za ozbiljnu vezu; i Tara Jotanović (23), influencerica iz Montreala koja nikada nije bila u vezi i traži samouvjerenog partnera.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.