Gledatelji 'Večere za 5' ovog tjedna zadovoljni s ekipom: 'Dosta zabavna i vesela ekipa'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
17
Učiteljica Željka prva je kuhala, a odličnom večerom zaradila je ukupno 77 bodova: 37 bodova za hranu i maksimalnih 40 bodova za atmosferu. Viđenim su bili zadovoljni i gledatelji...

Admiral

Osječki tjedan 'Večere za 5' otvorila je učiteljica hrvatskog jezika i povijesti Željka Jovanovac, koja je svoje protukandidate Snežanu, Mladena, Marjana i Marina ugostila u svom domu u Tenji. Željka je prva preuzela ulogu domaćice i probila led odličnom večerom za koju je na kraju osvojila ukupno 77 bodova - 37 bodova za hranu i maksimalnih 40 bodova za atmosferu.

Za svoje goste Željka je pripremila predjelo 'Kravica kraljica', glavno jelo 'Maršalovi odresci' te desert naslova 'Choko Loco'.

Predjelo 'Kravica kraljica' bila je carska pita s paprikama, kiselim krastavcima i suhomesnatim narescima. Sama domaćica opisala ga je kao jelo koje je jednostavno, ali uvijek efektno. Glavno jelo naziva 'Maršalovi odresci' sastojalo se od prženog purećeg filea s umakom od gljiva, uz prilog od zapečenih prutića pire krumpira. Desert 'Choko loco' zapravo je zdravija varijanta slastice koja se sastojala od zobenih pahuljica, lješnjaka, meda, kikirikija, maslaca, kakaa i prstohvata soli.

Osim ekipe za stolom, Željkinom večerom, kao i ostalim kandidatima, zadovoljni su i gledatelji koji su na društvenim mrežama izrazili svoje optimistično i pozitivno mišljenje. Za razliku od prošlog tjedna kada je nemir u ekipu unio osebujni Vladimir, ovotjedna petorka 'kliknula je na prvu'.

"Zabavna ekipa", "Baš vesela ekipa" te "Ekipa obećava", samo su neki od komentara dobro raspoloženih gledatelja showa.

"Ovaj tjedan obećava, dosta zabavna i vesela ekipa, a i ocjene super", komentirao je netko čak 77 bodova koje je ukupno za večeru i atmosferu dobila učiteljica.

"Za sad su dobra ekipa, kak bu do petka vidjet ćemo", oprezno je optimističan drugi gledatelj. 

Nove epizode 'Večere za 5' ne propustite od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u, dok su epizode dostupne na platformi Voyo čak 24 sata prije televizijskog prikazivanja.

