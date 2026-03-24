Novi tjedan 'Večere za 5' nije najbolje započeo. Ines je dobila tek 20 bodova za svoja jela, a gledatelji su itekako imali što reći na takav rezultat
Gledatelji 'Večere za 5' užarili društvene mreže komentarima: 'Veće ocjene sam u školi imao'
Zagrebački tjedan 'Večere za 5' u ponedjeljak je otvorila umirovljenica Ines Rodin Pereza. Goste nije oduševila svojom večerom pa je za poslužena jela dobila tek 20 bodova, a ukupno 57 bodova.
Za hranu Ines je od Danire dobila tri boda, od Mateja pet, od Macieja dva, a od Marija čak deset. Za atmosferu od Macieja je dobila sedam, od Danire i Mateja osam, a od Marija deset.
Domaćica je za predjelo pripremila paštetu od tunjevine, senfa, kuhanih jaja, začina i limuna. Za glavno jelo odlučila je pripremiti klasične bečke pohane šnicle, uz mali obrat - pohano meso pripremila je u pećnici. Gostima je za prilog odlučila poslužiti klasični rizi bizi. Za desert je napravila palačinke zapečene u pećnici, a gosti su se iznenadili kad su shvatili da je riječ o slanom desertu, budući da su palačinke bile sa sirom i vrhnjem.
Večerom nisu bili zadovoljni ni gosti ni gledatelji, barem ako je suditi po komentarima s društvenih mreža.
"Po meni jako loše sve", napisao je netko.
Drugi pak žale za prošlim tjednom u kojem je ekipa Zagoraca bila 'na nivou'.
"Vratite Zagorce..." i "Najbolja ekipa Zagorci", pisali su gledatelji.
Neke su par niske ocjene podsjetile na dane u školskim klupama.
"Veće ocjene sam u školi dobivao!", našalio se jedan gledatelj.
Neki pak smatraju da su ocjene trebale biti veće, da su u pitanju skrivene namjere kandidata.
"Sramota, 3, 2, ocjene, kalkulacija", pisali su gledatelji.
