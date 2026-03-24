Gledatelji 'Večere za 5' užarili društvene mreže komentarima: 'Veće ocjene sam u školi imao'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL/Screenshoot/Facebook

Novi tjedan 'Večere za 5' nije najbolje započeo. Ines je dobila tek 20 bodova za svoja jela, a gledatelji su itekako imali što reći na takav rezultat

Zagrebački tjedan 'Večere za 5' u ponedjeljak je otvorila umirovljenica Ines Rodin Pereza. Goste nije oduševila svojom večerom pa je za poslužena jela dobila tek 20 bodova, a ukupno 57 bodova.

Za hranu Ines je od Danire dobila tri boda, od Mateja pet, od Macieja dva, a od Marija čak deset. Za atmosferu od Macieja je dobila sedam, od Danire i Mateja osam, a od Marija deset.

Domaćica je za predjelo pripremila paštetu od tunjevine, senfa, kuhanih jaja, začina i limuna. Za glavno jelo odlučila je pripremiti klasične bečke pohane šnicle, uz mali obrat - pohano meso pripremila je u pećnici. Gostima je za prilog odlučila poslužiti klasični rizi bizi. Za desert je napravila palačinke zapečene u pećnici, a gosti su se iznenadili kad su shvatili da je riječ o slanom desertu, budući da su palačinke bile sa sirom i vrhnjem.

Večerom nisu bili zadovoljni ni gosti ni gledatelji, barem ako je suditi po komentarima s društvenih mreža. 

"Po meni jako loše sve", napisao je netko.

Drugi pak žale za prošlim tjednom u kojem je ekipa Zagoraca bila 'na nivou'.

"Vratite Zagorce..." i "Najbolja ekipa Zagorci", pisali su gledatelji.

Neke su par niske ocjene podsjetile na dane u školskim klupama.

"Veće ocjene sam u školi dobivao!", našalio se jedan gledatelj.

Neki pak smatraju da su ocjene trebale biti veće, da su u pitanju skrivene namjere kandidata.

"Sramota, 3, 2, ocjene, kalkulacija", pisali su gledatelji. 

PRVA KUHALA Ines u 'Večeri za 5' poslužila neobičan desert, dobila je 57 bodova: 'Očekivala sam drugo'
Sređene i nasmijane: Nova cura Joška Gvardiola i Izabel Kovačić pozirale zajedno na tribinama
BOLJE POLOVICE

Sređene i nasmijane: Nova cura Joška Gvardiola i Izabel Kovačić pozirale zajedno na tribinama

Na fotografijama koje je objavila Isabel Haugseng Johansen, partnerica norveške zvijezde Erlinga Haalanda, pozirale su na tribinama Izabel Kovačić i Lu Mastrović, djevojka Joška Gvardiola
Ante ne sluti ništa! Evo što će se događati u Divljim pčelama
NAPETA NOVA EPIZODA

Ante ne sluti ništa! Evo što će se događati u Divljim pčelama

Nova epizoda serije 'Divlje pčele' na rasporedu je od 20.15, a evo što će se u njoj večeras događati...
FOTO I tad je nosila tangice: Ovako je supruga slovenskog premijera izgledala kao plavuša
LIJEPA PRVA DAMA

FOTO I tad je nosila tangice: Ovako je supruga slovenskog premijera izgledala kao plavuša

Supruga slovenskog premijera Tina Gaber Golob natjecala se na izborima za ljepotu, bila je TV voditeljica, a sada karijeru gradi na društvenim mrežama

