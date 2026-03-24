Gledatelji 'Večere za 5' užarili društvene mreže komentarima: 'Veće ocjene sam u školi imao'

Zagrebački tjedan 'Večere za 5' u ponedjeljak je otvorila umirovljenica Ines Rodin Pereza. Goste nije oduševila svojom večerom pa je za poslužena jela dobila tek 20 bodova, a ukupno 57 bodova.

Za hranu Ines je od Danire dobila tri boda, od Mateja pet, od Macieja dva, a od Marija čak deset. Za atmosferu od Macieja je dobila sedam, od Danire i Mateja osam, a od Marija deset.

Domaćica je za predjelo pripremila paštetu od tunjevine, senfa, kuhanih jaja, začina i limuna. Za glavno jelo odlučila je pripremiti klasične bečke pohane šnicle, uz mali obrat - pohano meso pripremila je u pećnici. Gostima je za prilog odlučila poslužiti klasični rizi bizi. Za desert je napravila palačinke zapečene u pećnici, a gosti su se iznenadili kad su shvatili da je riječ o slanom desertu, budući da su palačinke bile sa sirom i vrhnjem.

Večerom nisu bili zadovoljni ni gosti ni gledatelji, barem ako je suditi po komentarima s društvenih mreža.

"Po meni jako loše sve", napisao je netko.

Drugi pak žale za prošlim tjednom u kojem je ekipa Zagoraca bila 'na nivou'.

"Vratite Zagorce..." i "Najbolja ekipa Zagorci", pisali su gledatelji.

Neke su par niske ocjene podsjetile na dane u školskim klupama.

"Veće ocjene sam u školi dobivao!", našalio se jedan gledatelj.

Neki pak smatraju da su ocjene trebale biti veće, da su u pitanju skrivene namjere kandidata.

"Sramota, 3, 2, ocjene, kalkulacija", pisali su gledatelji.