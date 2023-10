Gloria se bavi go-go plesom, a u 'Superstaru' otpjevala Senidinu pjesmu: 'Imaš pokret i izgled...'

Plesačica Gloria Hršak stigla je u četvrtu audicijsku epizodu 'Superstara'. Inače se bavi go-go plesom, a počela je na fakultetu jer joj je bio dobar izvor prihoda.

- Što se tiče go-go plesa, nemam podršku obitelji. To je moj posao, poslije toga idem lijepo kući spavati - rekla je Gloria.

Najveća podrška su joj suprug i njihovi blizanci, s kojima je zatrudnjela na fakultetu.

Foto: RTL

- Negativnih komentara bilo je na početku kad sam se počela vraćati nakon poroda i svega toga natrag na pozornicu jer su mislili da ću prestati s time, da će to jednostavno stati, a mene to ipak još i dalje vuče jer stvarno se dobro osjećam na stageu i volim zabaviti publiku - ispričala je Gloria.

Za audiciju je pripremila Senidinu pjesmu 'Zauvek', što je oduševilo Severinu. Nakon što je otpjevala pjesmu, Severina je tražila da ju zapjeva opet, ali bez pratnje instrumentala.

- Ok. Ajde probaj mi samo otpjevati Senidu ovako na suho, refren kao da ju vježbaš, kao da nema nas jer ne znam stvarno gdje sam s njom - poručila je Gloriji.

Foto: RTL

- Ti po meni imaš lijep vokal. Imaš pokret. Imaš izgled. Intonacija, na tome se radi, da se razumijemo, to je nešto što je popravljivo, a ono što je nepopravljivo je ako nemaš, to što ti imaš. Dakle, ti imaš to što treba. Ja sam s time zadovoljan - komentirao je Tonči.

- Dobar moving u plesu koji po meni nažalost ne prati toliko vokal. Ono što je dobro, ritam imaš, s tim se rađaš i to ako imaš, imaš, ako nemaš, nemaš i ne možeš ga nadomjestiti. Ono na čemu možeš raditi je upravo intonacija, vokal coaching da ti netko poradi na toj kontroli - rekao je Filip Miletić, koji joj je jedini dao 'ne'.