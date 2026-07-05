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Glumac Danny Glover prvi put progovorio o Alzheimerovoj bolesti: "Moj život nije završio"

Piše Zrinka Medak Radić,
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Glumac Danny Glover prvi put progovorio o Alzheimerovoj bolesti: "Moj život nije završio"
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Zagreb: Američki glumac Danny Glover na tretmanu pomlađivanja u Poliklinici Poliderma | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album
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Slavni američki glumac, koji će uskoro proslaviti 80. rođendan, zajedno s obitelji odlučio je javno podijeliti svoju borbu s Alzheimerovom bolešću kako bi pružio podršku milijunima ljudi koji prolaze kroz isto iskustvo

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Holivudski glumac i humanitarac Danny Glover prvi je put javno progovorio o životu s Alzheimerovom bolešću. U razgovoru za People 79-godišnji glumac, koji će 22. srpnja navršiti 80 godina, iskreno je opisao kako izgleda svakodnevica s dijagnozom koju je dobio 2023. godine.

U svom domu u San Franciscu, gdje živi više od pola stoljeća, Glover je priznao da se još uvijek pokušava pomiriti s bolešću.

„Još uvijek u potpunosti ne prihvaćam sve što mi se događa. Ima trenutaka kada se sjetim stvari koje potvrđuju da moje uspomene i dalje postoje. A postoje i trenuci koje nikada neću zaboraviti“, rekao je glumac.

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Foto: Privatni album/canva

Njegova kći Mandisa Glover otkrila je da je prve promjene primijetila još 2022. godine. Kako kaže, njezin je otac godinama imao gotovo nevjerojatno pamćenje te se mogao prisjetiti najsitnijih detalja iz događaja desetljećima unatrag. No s vremenom su se u pričama počeli pojavljivati prazni dijelovi, što je obitelj navelo da potraži liječničku pomoć.

Unatoč teškoj dijagnozi, Glover želi poslati poruku nade svima koji se suočavaju s Alzheimerovom bolešću.

„Ne osjećam da je ovo kraj mog života. Još uvijek imam posla. Želim ljudima poručiti da njihov život ide dalje“, istaknuo je.

Danny Glover tijekom više od četiri desetljeća karijere ostvario je brojne zapažene uloge. Svjetsku slavu stekao je u akcijskom serijalu Smrtonosno oružje uz Mela Gibsona, a publika ga pamti i po filmovima The Color Purple, Places in the Heart, Angels in the Outfield i Beloved. Godine 2022. Američka filmska akademija dodijelila mu je humanitarnu nagradu Jean Hersholt za dugogodišnji aktivistički i dobrotvorni rad.

Foto: IMDB

Prisjećajući se svog života, Glover posebno ističe roditelje i odrastanje u San Franciscu, gdje je rođen kao najstarije od petero djece. S osmijehom se prisjetio i svoje majke, koja je sanjala glumačku karijeru te među prvima prepoznala njegov talent.

Njegova kći kaže da, unatoč bolesti, njihov odnos ostaje ispunjen ljubavlju i humorom.

„I danas se često prepiremo. Kažem da sam postala predstavnica njegove majke jer uvijek treba nekoga s kim će raspravljati. Ali sve je to iz ljubavi“, zaključila je Mandisa.

 *uz korištenje AI-ja
DANNY GLOVER Zvijezda Smrtonosnog oružja otkrila: Bolujem od Alzheimera
Zvijezda Smrtonosnog oružja otkrila: Bolujem od Alzheimera


 

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