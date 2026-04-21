Glumac iz Divljih pčela raskinuo zaruke! 'Želim joj sve najbolje'

Ivan Barišić (27), kojeg gledatelji nabolje poznaju po ulozi Nikole Vukasa u hit domaćoj seriji 'Divlje pčele', otkrio je kako je raskinuo zaruke s dugogodišnjom djevojkom Monikom. Kako je otkrio za Gloriju, njihova veza više nije funkcionirala.

- Naravno, njoj želim sve najbolje u životu, a ja sam sada fokusiran na nove projekte i izazove koji me čekaju - rekao je Ivan koji ne gubi nadu u pravu ljubav.

Serija “Divlje pčele” pretpremijerno prikazana u Sinju | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Vjerujem da za svakoga postoji njegova ili njezina srodna duša. Ja se uzdam u dragoga Boga da će meni, kao i svima drugima, pomoći i po tom pitanju. Volio bih imati još veću obitelj od one u kojoj sam odrastao - milijun malih Barišića - poručio je.

Sebe opisuje kao romantičara, a u slobodno vrijeme najradije svira gitaru, bavi se sportom ili igra društvene igre. Za svoje najveće uzore istaknuo je roditelje, koji su mu, uz brata i sestru, najveća podrška.