Obavijesti

Show

Komentari 3
Glumac iz Divljih pčela raskinuo zaruke! 'Želim joj sve najbolje'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: rtl

Ivan Barišić otkrio je kako je raskinuo zaruke s djevojkom Monikom. Ovog mladog glumca mnogi gledaju u hit seriji 'Divlje pčele' gdje glumi Nikolu Vukasa

Admiral

Ivan Barišić (27), kojeg gledatelji nabolje poznaju po ulozi Nikole Vukasa u hit domaćoj seriji 'Divlje pčele', otkrio je kako je raskinuo zaruke s dugogodišnjom djevojkom Monikom. Kako je otkrio za Gloriju, njihova veza više nije funkcionirala. 

- Naravno, njoj želim sve najbolje u životu, a ja sam sada fokusiran na nove projekte i izazove koji me čekaju - rekao je Ivan koji ne gubi nadu u pravu ljubav. 

- Vjerujem da za svakoga postoji njegova ili njezina srodna duša. Ja se uzdam u dragoga Boga da će meni, kao i svima drugima, pomoći i po tom pitanju. Volio bih imati još veću obitelj od one u kojoj sam odrastao - milijun malih Barišića - poručio je. 

Sebe opisuje kao romantičara, a u slobodno vrijeme najradije svira gitaru, bavi se sportom ili igra društvene igre. Za svoje najveće uzore istaknuo je roditelje, koji su mu, uz brata i sestru, najveća podrška. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026