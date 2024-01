Glumac iz filma 'Ljeto kad sam naučila letjeti': 'Žarko Laušević me sve naučio. Bio je predivan'

”Ljeto kad sam naučila letjeti” počeo se u hrvatskim kinima prikazivati u kolovozu 2022. godine, a u prva tri mjeseca pogledalo ga je više od 30.000 ljudi. Na HRT-u su ga prikazali 2. siječnja, onda i reprizirali. Reakcije traju i danas, ljudi su ga pogledali nekoliko puta. I to s razlogom. Film je to uz koji se smiješ, plačeš, vratiš se u prošlost i škicneš u budućnost.

Foto: Privatni album

Film je to o odrastanju. Glavna junakinja priče je 12-godišnja Sofija koja iz Beograda s bakom (Olga Odanović) dolazi na Hvar, kod bakine sestre (Snježana Sinovčić) koju Sofija nikad nije upoznala... U ulozi Sofije koja na Hvar dolazi iz Beograda je Klara Hrvanović, a njene nove prijatelje igraju Luka Bajto, Zadranka Ema Kereta Rogić te Domina Ančić i Domagoj Ostoja. Sporedne muške uloge pripale su Žarku Lauševiću i Frani Lasiću.

Mladi Luka film je pogledao puno puta

- Ni sam ne znam koliko puta sam pogledao film. Prvo projekcija za filmsku ekipu, pa ne znam koliko premijera... Jako puno, kao i moja obitelj, ali da, kad se sad pokazivao, opet smo ga svi zajedno gledali. Kao i u školi, profesori i učenici, priča nam Luka Bajto, koji u filmu glumi Luku, Sofijina rođaka.

Ni sam nije očekivao da će biti takve reakcije

- Nisam očekivao toliko pozitivne reakcije. Samo teška pozitiva. Bude mi baš drago kad vidim kako ljudi reagiraju - dodaje Luka.

Foto: Privatni album

Vidio je odličnu glumačku ekipu, a kad se film snimao, te 2020. godine, upisivao je V. gimnaziju u Splitu "Vladimir Nazor". Morao se spremiti i za latinski, koji do tada nije učio...

'Žarko Laušević me učio latinski'

- Bio sam u šoku zbog toga, a nekako je to došlo i do Žarka Lauševića, kojemu je otac bio profesor. Svakoga dana bi me u šminki učio latinski, jednu ili dvije izreke bismo prošli - otkriva nam Bajto.

Foto: Privatni album

Laušević je umro 15. studenoga prošle godine. Luka kaže da nije ni znao da je teško bolestan, šokirala ga je smrt glumačke legende, s kojom je nedavno učio lekcije ne samo o latinskom, nego životne i glumačke.

- Bio sam oduševljen s njim na snimanju, bio je predivan čovjek. Svake večeri bismo se družili u hotelu, pričao bi mi o svojim ulogama, životu, kolegama, knjigama... Ja bih imao puno pitanja, a on bi sve strpljivo odgovarao. I s redateljem Radivojem Andrićem sam se puno družio, kao da se poznajemo cijeli život. Meni je sve to bilo novo - govori nam Bajto pa nastavlja:

- Moram priznati da je cijela ekipa bila super, s mnogima sam i dalje u kontaktu, zaista smo se svi zajedno lijepo družili, od 'klapera' do redatelja. Bili smo na Hvaru više od dva mjeseca, na rastanku je bilo i suza. Često gledam fotografije i videa sa snimanja. Bez obzira na udaljenost, ponekad se i nađemo. Ma, to su nezaboravna dva mjeseca, ta atmosfera, to je nezamjenjivo...

Glumio je u spotu Petra Graše

Imao je, kako kaže, sitnijih glumačkih angažmana. U nekoliko mjuzikala je glumio, u spotu Petra Graše, reklamama...

- Ovo je ipak nešto posebno. Vidi se to i po reakciji ljudi, pa znaju mi doći roditelji s djecom i žele se fotografirati - kaže Bajto.

Foto: Privatni album

Djevojku ima, a želi studirati na FER-u

A reagirale su i djevojke.

- Javljaju se na Instagram, to mi je baš slatko. No ja sam vjeran svojoj Jeleni već tri godine.

Mladoga Splićanina, za kojega su nakon prikazivanja filma u Puli neki uskliknuli: "Zvijezda je rođena", čeka upis na fakultet. Ne na Akademiju...

Foto: Privatni album

- Želim na FER, a gluma neka zasad bude samo hobi. Nekako mi se ovo čini sigurnije, mislim da je u glumi u Hrvatskoj malo prilika. No nikad se ne zna, možda jednog dana bude i Akademija dramskih umjetnosti. Volim informatiku, matematiku, programiranje i školu općenito. Gluma je uz mene od 4., 5. godine, kad sam pogledao prvu predstavu. No, kažem, zasad je tu prvi na listi FER. Iako mi i mama kaže: ‘Gluma je nešto iskonsko u tebi, žao mi je što nećeš u tom smjeru, a tako mi te lipo vidit dok glumiš’ - otkriva nam simpatični Luka.