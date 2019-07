Glumac iz Jamesa Bonda (92) preminuo u užem krugu obitelji

Američki glumac David Hedison umro je u 92. godini, prenosi Daily Mail. Preminuo je u prisutnosti svojih kćeri Alexandre (50) i Serene (48).

- Čak i u ovoj dubokoj tuzi, tješi nas sjećanje na našeg divnog oca. Volio nas je i izražavao ljubav prema nama svaki dan. Mnogi su ga obožavali - rekle su njegove kćeri.

Foto: IMDB

David je glumio agenta CIA-e, Felixa Leitera, u Jamesu Bondu čije je izdanje iz 1973. nazvano 'Živi i pusti umrijeti', a zatim je glumio u nastavku 'Dozvola za ubojstvo' iz 1989.

Njegova je obitelj izjavila kako je zabavljao njih i prijatelje pozitivnim stavom i 'zlim' smislom za humor. Svoju glumačku karijeru započeo je pod imenom Al Hedison. Međutim, od 1959. uzeo je svoje srednje ime David nakon potpisivanja ugovora s američkom filmskom tvrtkom Twentieth Century Fox.

Foto: IMDB

Osim ulogom u 'Tajnom agentu', bit će zapamćen i po mnogim drugim. U znanstveno-fantastičnom klasiku 'The Fly' glumio je znanstvenika Andrea Delambrea. Također, u dugogodišnjoj seriji 'Voyage To The Bottom of the Sea' utjelovio je lik kapetana Leeja Cranea. Glumio je i lik Spencera Harrison u dnevnoj seriji 'Another World'.

Foto: IMDB

- Naše su misli s njegovom obitelji i prijateljima - kažu razočarani obožavatelji.

POGLEDAJTE VIDEO: