Glumac Pere Eranović i supruga Katarina živjeli su predbračnu čistoću: 'Prije se nismo ni ljubili'

Glumac splitskog kazališta, Pere Eranović (33) i njegova supruga Katarina gostovali su na Mladifestu u Sisku. Par danas ima troje djece, u braku su pet godina, a na festivalu su okupljenima otkrili da su prije nego što su stali pred oltar, živjeli predbračnu čistoću.

- Živjela sam mirnu mladost. Nisu me zanimale stvari koje su zanimale većinu mladih. Usudila bih se reći da su me moj perfekcionizam i navezanost na mirnije stvari sačuvali od nekih kikseva. No sve to zajedno bila je isključivo Božja milost - ispričala je Katarina o svojem odrastanju u tradicionalnoj Katoličkoj obitelji, a prenijela Hrvatska katolička mreža.

Prije nego što je upoznala Peru, nije bila u ozbiljnoj vezi. Dodala je da nije isključila mogućnost redovničkog poziva, ali sva njezina želja i sve njezine molitve bila su upućene prema braku.

- Pojam međusobnog darivanja meni se podrazumijevao da se čuva za brak. Ja sam se htjela za svoga budućeg muža sačuvati i da budem njemu kao poklon od Boga koji je samo za njega i kojeg nitko prije nije odmotao - dodala je.

- To je bilo nešto što se meni podrazumijevalo. Željela sam pronaći neku osobu koja će razumjeti to što ja želim i to čemu ja težim te koja će me u tome podržati i s kojom ću zajedno, pred oltarom moći sagraditi jedan savez ljubavi, koji će Bog blagosloviti i koji će u sakramentu braka biti potpuno sjedinjen - rekla je Katarina.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pere je također svjedočio o svojoj mladosti, koja je, ističe, bila nešto turbulentnija.

- Odlučio sam konzumeristički pristupiti vjeri. Bog je bio Bog nedjelje, Bog jutra, Bog večeri i Bog par minuta prije ručka. Pitanje predbračne čistoće bilo je nešto o čemu nisam ni razmišljao. To je bilo nešto čime su se bavile bake, rekao bih tada - ispričao je glumac.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Kada je upoznao Katarinu, zajedno su odlučili da će živjeti u predbračnoj čistoći.

- Nedugo nakon toga, nakon razgovora s duhovnikom, u srce mi je sjela želja da bismo mi mogli probati hodati i živjeti do braka bez poljubaca. Ja sam to Peri predložila, a on je prihvatio. Poslije smo dobili mnogobrojne plodove. U tom trenutku nisam bila toga ni svjesna - ispričali su, a danas su u sretnom braku.