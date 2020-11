- Ponovno okupljanje Prijatelja gledat \u0107ete po\u010detkom\u00a0o\u017eujka\u00a0sljede\u0107e godine. \u010cini se da je pred nama jedna uzbudljiva godina puna doga\u0111anja i to me veseli - napisao je fanovima glumac\u00a0koji je utjelovio Chandlera.\u00a0

Glumac potvrdio: 'Prijatelji se vraćaju u ožujku i to me veseli'

<p><strong>Matthew Perry </strong>(51) početkom godine izludio je vjerne obožavatelje omiljenog sitcoma objavom na društvenim mrežama u kojoj je samo napisao kako se sprema nešto veliko.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nagađali su neko vrijeme fanovi 'Prijatelja' kako će se dobro poznata ekipa vratiti u jednom od najskupljih povrataka svih vremena, a vrijeme je pokazalo da su bili u pravu. Međutim, cijeli je projekt uskoro stopiran zbog epidemiološke situacije. </p><p>Konačno, poznat je termin dugo iščekivanog reuniona. Perry se oglasio na društvenim mrežama i prvi otkrio detalje. Ekipa će snimiti specijal epizodu, no za die hard fanove kultnog sitcoma i to će biti itekako značajno. Posebna epizoda bit će emitirana na streaming servisu HBO Max.</p><p>- Ponovno okupljanje Prijatelja gledat ćete početkom ožujka sljedeće godine. Čini se da je pred nama jedna uzbudljiva godina puna događanja i to me veseli - napisao je fanovima glumac koji je utjelovio Chandlera. </p>