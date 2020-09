- Je li se Chris Evans ovdje spotaknuo - napisala je jedna korisnica Twittera uz fotografiju rupe na cesti koja podsje\u0107a na ogromni penis.\u00a0

<p>Glumac <strong>Chris Evans</strong> (39), zvijezda filma 'Kapetan Amerika', doživio je 'malu' neugodnost. Slučajno je objavio svoje gole fotografije dok je postavljao video na društvenim mrežama.</p><p>Dok je igrao igricu 'Heads Up', podijelio je video s 5.7 milijuna pratitelja, no povuklo mu je čitavu galeriju s videozapisima i fotografijama, uključujući fotografiju njegovog penisa u erekciji.</p><p>Portal <a href="https://pagesix.com/2020/09/12/chris-evans-accidentally-shares-penis-pic-driving-twitter-wild/" target="_blank">Page Six</a> piše kako je brzo izbrisao fotografije, no prekasno. Screenshotovi su preplavili Twitter, a šale na njegov račun odmah su krenule. </p><p>- Je li se Chris Evans ovdje spotaknuo - napisala je jedna korisnica Twittera uz fotografiju rupe na cesti koja podsjeća na ogromni penis. </p><p>Inače, kruže glasine kako se glumac trenutno viđa s glumicom <strong>Lily James</strong> (31). Prethodno je bio u vezi s glumicom <strong>Jenny Slate</strong> (38), no par je prekinuo u ožujku 2018. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>