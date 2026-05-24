Glumac Stewart McLean iz serije 'Virgin River' pronađen mrtav, policija sumnja na ubojstvo

Kanadski glumac Stewart McLean, poznat po ulozi u popularnoj Netflixovoj seriji "Virgin River", tragično je preminuo u 46. godini. Njegove ostatke pronašli su u području Lions Bay u Britanskoj Kolumbiji, a policija je nakon nekoliko dana potvrdila da se slučaj istražuje kao ubojstvo, što je šokiralo javnost i kolege.

Događaji koji su doveli do tragičnog otkrića započeli su sredinom svibnja. Stewart McLean posljednji put je viđen u svom domu na području Lions Baya 15. svibnja 2026. godine. Nakon što se nekoliko dana nikome nije javljao, njegova obitelj i prijatelji prijavili su nestanak u ponedjeljak, 18. svibnja. Prvu istragu pokrenula je Kraljevska kanadska konjička policija (RCMP) iz Squamisha, koja je u početnom priopćenju izrazila "veliku zabrinutost za Stewartovo zdravlje i dobrobit". Međutim, kako su dani odmicali, istražitelji su prikupili dokaze koji su ih naveli na sumnju da McLean nije samo nestao, već da je žrtva teškog kaznenog djela. Ključni preokret dogodio se u petak, 22. svibnja, kada su pronašli njegove posmrtne ostatke. Zbog ozbiljnosti situacije, već 20. svibnja, čak i prije pronalaska tijela, slučaj je predan u ruke Integriranog tima za istragu ubojstava (IHIT), elitne jedinice zadužene za najsloženije slučajeve u regiji. Istražitelji su za medije potvrdili kako, prema dosadašnjim saznanjima, vjeruju da je riječ o izoliranom incidentu.

Najveća kanadska jedinica za ubojstva na slučaju

Foto: Screenshot

Integrirani tim za istragu ubojstava, poznat kao najveća i najopremljenija jedinica za rješavanje ubojstava u Kanadi, odmah je preuzeo sve aspekte istrage. Njihov primarni zadatak sada je rekonstruirati posljednje dane života Stewarta McLeana kako bi otkrili tko je odgovoran za njegovu smrt. Istražitelji intenzivno rade na terenu, prikupljaju i analiziraju forenzičke dokaze, pregledavaju sate snimki s nadzornih kamera te provode detaljne razgovore s osobama koje su bile u kontaktu s glumcem prije njegova nestanka.

U službenom priopćenju, kaplarica Esther Tupper pojasnila je daljnje korake.

- Kako se istraga nastavlja razvijati, istražitelji ubojstava rade na prikupljanju i analizi dokaza, pregledu CCTV snimki i provođenju razgovora kako bi sastavili vremensku crtu aktivnosti gospodina McLeana prije 15. svibnja 2026. godine - navela je Tupper pa dodala:

- Istražujemo sve dostupne tragove dok radimo na pronalaženju odgovora za obitelj, prijatelje i voljene gospodina McLeana.

Foto: Screenshot

*uz korištenje AI-ja

Policija zasad u javnost nije izlazila s informacijama o mogućem motivu, osumnjičenicima ili točnom uzroku smrti. Uputili su apel svima koji posjeduju bilo kakve informacije relevantne za slučaj da se jave na posebnu informativnu liniju IHIT-a.

Karijera prekinuta u 46. godini

Stewart McLean rođen je u Edmontonu, a tijekom svoje glumačke karijere ostvario je niz uloga u filmovima i serijama. Najšira publika pamtit će ga po ulozi Barflyja u Netflixovoj globalno popularnoj seriji "Virgin River". Nedavno je glumio i u Paramount+ kriminalističkoj seriji "Happy Face", kao i u Foxovoj drami "Murder in a Small Town", čiji se naslov pokazao jezivo proročanskim. Njegov talent zabilježen je i u gostujućim ulogama u poznatim serijama kao što su "Supernatural", "Arrow" i "Travelers", čime je ostavio trag u kanadskoj i svjetskoj televizijskoj produkciji. Njegova obećavajuća karijera tragično je prekinuta u 46. godini života.