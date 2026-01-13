Glumca optužili za zlostavljanje djece, on nestao: Vlasti ga traže

Američki glumac i redatelj Timothy Busfield (68), najpoznatiji po ulozi novinara Dannyja Concannona u seriji The West Wing, već je nekoliko dana nedostupan istražiteljima nakon što je sud u New Mexicu izdao nalog za njegovo uhićenje zbog optužbi za seksualno zlostavljanje dvojice maloljetnika. U potragu se, uz lokalnu policiju u Albuquerqueu, sada uključila i Služba američkih maršala.

Potraga u rukama APD‑a i američkih maršala

Nalog za uhićenje izdan je 9. siječnja u New Mexicu, a tereti Busfielda za dva kaznena djela spolnog kontakta s maloljetnikom te jedno kazneno djelo zlostavljanja djeteta. Od trenutka izdavanja naloga, policija u Albuquerqueu nije uspjela stupiti u kontakt s glumcem, niti ga privesti.

Glasnogovornik policije Gilbert Gallegos potvrdio je za američke medije da lokalne vlasti sada blisko surađuju s federalnim službama.

Foto: OConnor/PRESS ASSOCIATION

​- Policijska uprava Albuquerque surađuje sa Službom američkih maršala kako bi gospodina Busfielda privela u pritvor - rekao je Gallegos, bez procjene kada bi do uhićenja moglo doći.

Kako navode strani mediji, istražitelji vjeruju da bi Busfield mogao biti uhićen u sljedećim danima, no trenutačno ne otkrivaju nikakve detalje o njegovu mogućem kretanju.

Ako sud proglasi Busfielda krivim po točkama optužnice u New Mexicu, mogao bi završiti u zatvoru na razdoblje od najmanje tri godine, a potencijalno i znatno dulje, ovisno o kvalifikaciji kaznenih djela i sudskoj procjeni.

Teške optužbe

Optužnica tereti Busfielda da je nezakonito spolno dodirivao jedanaestogodišnje blizance koji su kao dječji glumci radili na setu Foxove kriminalističke drame The Cleaning Lady. Busfield je na toj seriji imao ulogu redatelja i izvršnog producenta.

Prema sadržaju naloga za uhićenje, incidenti su se navodno događali više puta, između studenoga 2022. i proljeća 2024. Jedan od dječaka tvrdi da su neprikladni dodiri počeli još kada je imao sedam godina. U jednom dijelu iskaza dječak opisuje da ga je glumac dirao po spolovilu i stražnjici, dok je drugi spominjao učestalo škakljanje po trbuhu i nogama, uz inzistiranje da ga zovu „ujak Tim“.

Roditelji blizanaca rekli su policiji da su djeca Busfielda upoznala upravo na snimanju The Cleaning Lady, serije koja se emitirala od siječnja 2022. do lipnja 2025. Nakon početnih sumnji, odvjetnik je obitelji savjetovao da dječake odvedu u bolnicu Sveučilišta New Mexico, gdje su stručnjaci izrazili bojazan da je riječ o „groomingu“, odnosno postupnom emocionalnom i psihološkom pripremanju djeteta za zlostavljanje.

Rani signali i odgađanje istrage

Prvi službeni tragovi slučaja datiraju još iz studenoga 2024., kada je liječnik iz Sveučilišne bolnice New Mexico prijavio policiji sumnju na seksualno zlostavljanje i zlostavljanje djece povezano sa snimanjem serije. Tadašnja procjena nadležnih bila je da slučaj ne ispunjava kriterije za kazneni progon, pa nisu podigli optužnicu.

Preokret se dogodio u godinu kasnije u rujnu, kada je jedan od dječaka svojem savjetniku, a zatim i pedijatru, detaljnije opisao što se navodno događalo tijekom rada na setu. U listopadu iste godine majka blizanaca podnijela je službenu kaznenu prijavu i obratila se službama za zaštitu djece, navodeći da su joj oba sina rekla kako ih je Busfield spolno zlostavljao. I tada su joj, prema njezinim tvrdnjama, isprva rekli da, budući da nema tjelesnih ozljeda, institucije ne mogu puno učiniti.

Tek nakon novih iskaza i prikupljenih podataka policija je ponovno otvorila istragu i na koncu zatražila nalog za uhićenje, koji je sada na snazi.

Busfieldov odgovor i istrage u Hollywoodu

Busfield je tijekom telefonskog razgovora s istražiteljem Marvinom Brownom u studenome prošle godine odbacio optužbe. U razgovoru, čiji su dijelovi citirani u sudskom spisu, priznao je da je moguće da je imao fizički kontakt s dječacima na setu, ali je pritom umanjivao značaj tih dodira.

​- Ne sjećam se tih dječaka. Ne, stvarno ih se ne sjećam. Ne sjećam se ni da sam ih posebno škakljao, ali to ne bi bilo neuobičajeno za mene - naveo je, prema navodima iz zapisnika.

Također je tvrdio da je majka blizanaca tražila „osvetu“ zato što produkcija nije pozvala dječake da se vrate u posljednju sezonu serije. Njegovi odvjetnici u javnim su istupima optužbe nazvali „montiranim“, tvrdeći da dolaze iz ogorčene obitelji nezadovoljne odlukama produkcije.

Foto: OConnor/PRESS ASSOCIATION

Produkcijska kuća Warner Bros. pokrenula je vlastitu internu istragu nakon što je zaprimila pritužbu, no, kako navode američki mediji, tada nije uspjela potvrditi navode o zlostavljanju. Detalji te interne istrage nisu javno objavljeni.

Povučena epizoda „Law & Order: SVU“

Busfield iza sebe ima više od 700 kombiniranih glumačkih, producentskih i redateljskih angažmana u filmu i na televiziji. Širu publiku osvojio je ulogama u filmovima Revenge of the Nerds, Field of Dreams i Quiz Show, ali i kao jedan od ključnih likova u seriji Thirtysomething. Za ljubitelje političkih drama i danas je ponajprije Danny iz The West Winga, novinar koji se zaljubljuje u glasnogovornicu Bijele kuće CJ Cregg.

Usred aktualne istrage, televizijska kuća NBC odlučila je povući epizodu serije Law & Order: Special Victims Unit koja se trebala emitirati sredinom siječnja, a u kojoj je Busfield glumio uglednog suca čiji je život ugrožen nakon anonimne video‑prijave. Epizoda je završila u ladici samo nekoliko dana nakon izdavanja naloga za uhićenje.

Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se Busfield suočava s takvim tvrdnjama. Još sredinom devedesetih, sedamnaestogodišnja statistica s filma Little Big League optužila ga je za seksualni napad. Slučaj je tada završio izvan sudnice nagodbom, bez priznanja krivnje, ali je ostao zabilježen u medijima kao mrlja na njegovoj biografiji.

Supruga Timothyja Busfielda je glumica Melissa Gilbert, zvijezda serije Little House on the Prairie. Par se vjenčao 2013. i živi u saveznoj državi New York. Gilbert se posljednjih godina javno zalagala za zaštitu djece i govorila o problemu seksualnog zlostavljanja maloljetnika u industriji, a u studenom je na Instagramu objavila emotivan osvrt na vlastita iskustva dječje glumice, bez ikakvih optužbi na račun kolega. Prema pisanju više američkih medija, nakon izbijanja aktualnog skandala deaktivirala je svoj profil na društvenim mrežama. Protiv nje ne postoje nikakve optužbe niti sumnje na sudjelovanje u navodnim kaznenim djelima.