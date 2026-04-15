VEČERAS ZADNJA EPIZODA

Glumci iz 'U dobru i zlu' o finalu serije: 'Jedan lijep kraj priče za moj lik. Nedostajat će mi ekipa'

Foto: Jeffrey Jemric

Jedna od najgledanijih domaćih serija "U dobru i zlu", stigla je do svog velikog finala! Priča o dvostrukom životu, ljubavi, obitelji i skrivenim tajnama, večeras dobiva svoj završni rasplet

Hit serija Nove TV, koja se počela emitirati 2024. godine, kroz gotovo 300 epizoda snimala se na atraktivnim lokacijama i u moderno opremljenim studijima Nove TV, koji se prostiru na čak 2.000 četvornih metara.

Foto: Nova TV

- Čini mi se kao da je prebrzo prošlo. Valjda sve što je lijepo kratko traje, ili barem takav dojam ostane. Najviše ću seriju pamtiti po ekipi i po svim ljudima koji su na ovom projektu radili jer smo istinski uživali u cijelom procesu. Ovo mi je sigurno jedan od dražih projekata do sad! - rekla je Martina Stjepanović za IN magazin. Njezin lik Zrinke obilježio je niz pogrešnih poteza koji su često imali ozbiljne posljedice za ljude oko nje, no gledatelji su u sinoćnjoj epizodi napokon dočekali njezin zaokret. Nakon brojnih krivih procjena, kuću je prepisala na Vilija i Leu.

- U nekim trenutcima sam i sama pomislila za Zrinku – ma je li moguće da ovo radi? Ali ja sam pronašla nešto zbilja zabavno u tome i meni je bilo super pronalaziti opravdanja za sve njene radnje. Ima i ona svoje razloge zašto radi neke stvari - nastavila je Martina o svom liku kojeg su gledatelji više od godinu dana mogli pratiti na Novoj TV.

Foto: Nova TV

- Nedostajat će mi cijela ekipa jer smo se tijekom snimanja zaista zbližili i povezali privatno. Dogodio se poseban klik na ovom projektu i vjerujem da se takvo iskustvo, baš kao ni lik Petre, neće još dugo ponoviti - priznaje Katarina Baban, i najavljuje gledateljima: "Iako sam očekivala tragičan kraj, mogu reći da je puno smirenije od toga. Jedan lijep završetak priče za nju."

Foto: Jeffrey Jemric

Evo što će biti u finalnoj epizodi 'U dobru i zlu' 

U večerašnjoj, finalnoj epizodi slijedi rasplet svih ključnih događaja nakon što je Vuk priznao Petri da joj je otac, Crni krenuo na suđenje, a Marina napustila Zagreb. Joco, Veljko i Ante pripremaju veliku prezentaciju novog projekta pred medijima. Dok Joco priprema govor za otvaranje Zaklade, Petra mu pokušava nešto važno reći, ali ne dolazi na red.

Ivana i Marina shvaćaju da je Veljko konačno postao odgovoran i nastavio sa životom. Lorena i Jakov pripremaju iznenađenje za sve, ali ne znaju da je danas dan kad Crni izlazi iz zatvora. Petra pred novinarima uzima mikrofon i pred svima se obrati Joci.

Foto: Nova TV

Finale serije 'U dobru i zlu' ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV!

