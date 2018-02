Glumci talentirani za glazbu: Zasvirali radi uloga, pa rasturili

Richard Gere

U filmskom klasiku 'Zgodna žena' iz devedesetih godina, glumac Richard Gere (68) tumačio je uspješnog biznismena Edwarda Lewisa koji unajmi prostitutku Vivian Ward, čiji je lik utjelovila Julia Roberts (50). Gere ju angažira da mu bude pratnja na nekoliko zabava dok je u Los Angelesu. Glumac je u filmu odsvirao skladbu na klaviru koja se odvija u hotelskom restoranu, a sam ju je i napisao.

Foto: YouTube screenshot

- Morate istrenirati mišiće u svojim prstima te naučiti se da osjetite glazbu. Sve vrste različitih osjetila se moraju probuditi - objasnio je Gere sviranje. Scena je bila jako seksualna unatoč tome što nema golotinje, pa je redatelj dijelove odlučio izrezati. Osim klavira, glumac svira trubu, gitaru i bubnjeve, a u srednjoj školi je skladao glazbu za školske mjuzikle. Zbog karijere se preselio iz Philadelphie u New York te je u kazalištu na poznatom Broadwayju nastupao u rock operama, a rekao je kako je na ulici naučio svirati bubnjeve i španjolski jezik.

Foto: YouTube screenshot

Amerikanac voli i sakupljati instrumente, pa je tako 2011. na aukciji u New Yorku prodao svoju kolekciju gitara u dobrotvorne svrhe. Njihova vrijednost se procjenjivala na više od šest milijuna kuna, a Gere je 106 glazbala prikupljao 40-ak godina.

- Bilo je malo bolno oprostiti se od pravih prijatelja - rekao je Gere i dodao da mu je 'muku' smanjila činjenica što je prodaja bila u humanitarne svrhe. Neke od gitara su bile od poznatih glazbenika Boba Marleyja i Petera Tosha koji je svirao s njime u bendu Wailers te Alberta Kinga koji je svirao blues. Glumac je istaknuo da nikada nije namjeravao sakupiti tako raskošnu kolekciju.

Foto: YouTube screenshot

- Kupovao sam one koje su mi se svidjele i dobro su zvučale kada sam ih svirao. Neke su jako posebne -zaključio je Gere koji trenutačno pristaje samo na filmske projekte u New Yorku. Kaže da mu se sviđa tako raditi te da može spavati u svom krevetu, normalno živjeti i bira uloge koje mu se sviđaju, a razlog je i njegov sin.

Foto: Camilla Morandi/Press Association/PIXSELL

- Ima 18 godina. Ne želim propustiti sljedećih nekoliko godina u njegovom životu - ispričao je Gere koji se 2016. razveo od glumice Carey Lowell (57). Bivši supružnici imaju sina Homera Jamesa Jigmea (18).

Joaquin Phoenix i Reese Witherspoon

Joaquin Phoenix (43) i Reese Witherspoon (41) igrali su glavne uloge u biografskom filmu o pokojnom tekstopiscu, pjevaču, gitaristu i glumcu Johnnyju Cashu, 'Walk the Line' iz 2005. Phoenix je utjelovio Casha, a Witherspoon njegovu suprugu June Carter, koja je također pisala tekstove, pjevala i bavila se glumom.

Foto: YouTube screenshot

- Na početku nisam znala da ću morati pjevati, a kada su mi rekli unajmila sam prave učitelje i ljude - istaknula je glumica koja je s kolegom Joaquinom sama otpjevala svaki stih i odsvirala svaku notu. Počeli su naporno trenirati šest mjeseci prije snimanja filma kako bi što vjernije dočarali glazbeno nadareni par, a uloge su im donijele nominacije za nagradu Oscar.

- Sviranje gitare mi je bilo zaista teško. Nikada prije nisam svirala neki instrument. Bilo je komplicirano i glumiti snimanje albuma. Kad se voziš u autu, misliš da si dobar pjevač, ali kad provedeš četiri sata za mikrofonom, shvatiš koliko imaš talenta - istaknula je Witherspoon. Dodala je kako je znala puno o Cashovoj glazbi otprije. Njezin kolega Phoenix kaže da mu se pjevanje na setu 'samo dogodilo'.

Foto: YouTube screenshot

- Dva tjedna smo Reese i ja vježbali s bendom te sam imao osjećaj 'da živim set' i nisam razmišljao o riječima pjesama nego mi je pjevanje jednostavno došlo. Mislim da su takvi trenuci i najbolji - rekao je glumac. Kaže da je imao loše znanje o Cashovom radu prije uloge i kako mu je bilo teško usredotočiti se samo na filmsku priču nakon istraživanja.

- Pronašao sam se u svom liku kroz glazbu i gitara je na tom putu bila prvi korak koji mi je brzo postao ugodan - rekao je Phoenix.

Christian Bale

Glumac Christian Bale (44) u filmu 'The Big Short' je odigrao menadžera Michaela Burryja koji je predvidio gospodarski kolaps. Lik Michaela veliki je ljubitelj heavy metala, pa je Bale dio snimanja proveo snažno udarajući po bubnjevima.

Foto: YouTube screenshot

- Naučio sam ih svirati u dva tjedna sa učiteljem i slušao sam jedino bendove Pantera i Mastodon - ispričao je glumac. Požalio se kako je mislio da će mu u jednom trenutku ruke prokrvariti, ali je bilo lakše nego izgubiti 20 kilograma za film 'The Machinist'. Malo prije početka snimanja Bale je ozlijedio koljeno, ali je inzistirao da će 'izvesti ulogu do kraja' unatoč protivljenju redatelja Adama McKayja.

Foto: YouTube screenshot

- Rekao sam mu kako ću biti dobro i da me pusti da odsviram te bubnjeve - istaknuo je Bale koji se prošle godine zbog uloge bivšeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneyja u biografskom filmu drastično udebljao.

- Samo jedem jako puno pite - objasnio je Bale kako je to uspio.

Meryl Streep

Glumica Meryl Streep (68) se zbog filma 'Ricki and the Flash' pretvorila u rokericu i pokazala kako se svira gitara. Rekla je kako je opsjednuta tim instrumentom otkad je imala pet godina te je napokon dobila priliku da ispuni tu potrebu.

Foto: YouTube screenshot - U većini filmova to ide preko playbacka, a mi smo se dogovorili da ću sama uživo snimiti scene svirke. Brzo sam prionula učenju sviranja gitare jer je to moralo biti uvjerljivo - prisjetila se Streep. Imala je satove s učiteljem gitare tri mjeseca, a kad se poboljšala počela je svirati s bendom u jednom baru u New Yorku.

Foto: YouTube screenshot - Bili smo poput pravog benda - istaknula je glumica koja je pokazala da je nadarena i za pjevanje u filmskom mjuziklu 'Mamma Mia. Pohvalila se da ju je i glazbenik Neil Young (72) podučavao sviranju gitare.

- Rekao mi je da gitara odradi cijeli 'posao' - našalila se Streep.

Tom Hiddleston

Glumac Tom Hiddleston (37) utjelovio je country zvijezdu Hanka Williamsa u biografskoj drami 'I Saw the Light'. Pjevao je, a zbog uloge je naučio svirati gitaru na intenzivnom tečaju.

Foto: YouTube screenshot

- U učenju takvih vještina nema prečaca - rekao je Hiddleston i dodao je kako je trebao svladati mnogo elemenata kako bi bio spreman za ulogu. Tvrdi da je pjevanjem 'ogolio' dušu, a proveo je pet tjedana živeći u kući glazbenog producenta Rodneyja Crowella u Nashvilleu kako bi se temeljito pripremio za snimanje filma.

- Osjećao sam se kao u vojnom kampu. Kada nisam svirao i pjevao, trčao sam kako bi izgubio na težini jer je moj lik bio mršaviji zbog alkoholizma - rekao je glumac. Slušao je Williamsove manje poznate snimke koncerata i objasnio kako je glazbenik bio ispred svog vremena.

Foto: YouTube screenshot

- Između pjesama je pričao šale u kojima je predstavljao svoj bend. Bio je urnebesan, dosjetljiv i zaigran - ispričao je glumac.