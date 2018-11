Glumcu Arquetteu je protivnik rezačem za pizzu zarezao vrat

Glumac David Arquette (47) je u sinoćnjoj borbi s profesionalnim hrvačem Nickom Gageom (38) u Los Angelesu izvukao deblji kraj i iz ringa izašao potpuno prekirven krvlju. Arquette se okušao u profesionalnom hrvanju, poznatijem i kao 'kečeri', koja povezuju glumu i sport i uključuje razne predmete koji služe kao 'oružje', a ponekad stvari i izmaknu kontroli.

This photo by the great @allelbows shows the exact moment when David Arquette’s neck gets cut, which led to a very scary and bizarre finish at #JJLAC https://t.co/6CR0akJZ9o pic.twitter.com/nTB0MqCsKm