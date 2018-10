'Glume neke pametnjakoviće, ali su zapravo budale kao ja'

Na odabiru prvog dueliste, nije bilo nikakvih nedoumica, svi farmeri dali su svoju šibicu Mateju te je tako on postao prvi duelist. „Svi farmeri su mi dali šibicu. Bit će pošteno i bit će muško-muško. Mogu odmah reći, idemo Roberto i ja u arenu, to pred svima kažem. Bit će pošteno, pa tko pobijedi, pobijedi!“, poručio je Matej farmerima.

Foto: Anja

Nakon odabira, Matej je spakirao svoje stvari i preselio se u duelističku kućicu. „Ne uklapam se u njihovu ekipu, ali iskreno, to mi je jako drago. Idem sad opet u arenu i da opet izbacim jednog kandidata i da ostanem tu još bar dva tjedna.“ , rekao je Matej. Njegovu igru, kaže, znaju jedino Saša i Edita. „Nas troje igramo tu igru zajedno tako da pokrivamo si leđa. Ako slučajno ja ispadnem tu je onda Saša, on ide za gazdu jer ove gazde do sada nisu ništa napravili.“.

Foto: Anja

Matej je još dodao kako farmerima vjerojatno smeta to što im on direktno kaže što valja, a što ne. „Svi glume nekog pametnjakovića, zapravo su budale kao i ja!“. Dok Roberto jedva čeka da Matej otiđe s farme, Saša je kazao kako vjeruje da će Matej izbaciti Roberta.

Foto: Anja

„Rado bih da ga izbaci u areni i odmah će biti mir na farmi!“, dodao je Saša priznavši kako ga svi krivo gledaju jer je izbacio Maju M. iz showa, a i on je kumovao unjegovom odabiru. Hoće li Matej odabrati Roberta u dvoboj kako je i rekao ili će se odlučiti za nekoga druga, ne propustite doznati!