Vinkovačka glumica Ana Marija Veselčić osvojila je srca gledatelja ulogom Katarine Runje u hit seriji 'Divlje pčele'. Mnogi je sada prepoznaju kada je vide negdje, na što se ona još nije navikla
Glumica Ana Marija Veselčić: Slavonka sam u srcu i želucu, a ljudi me zaustavljaju na ulici
Ime Ane Marije Veselčić posljednjih mjeseci sve snažnije odjekuje domaćom televizijskom scenom zahvaljujući ulozi Katarine Runje u RTL-ovoj seriji “Divlje pčele”. Ipak, ova 31-godišnja vinkovačka glumica veliku širinu svoga glumačkog talenta pokazala je već prije, u filmu “Bog neće pomoći”, za što je nagrađena na prestižnom Filmskom festivalu u Locarnu. Djetinjstvo je provela u domu za nezbrinutu djecu, pohađala je medicinsku školu, no intuicija ju je vukla prema glumi, što je kasnije i magistrirala, i to s autorskom monodramom “Domaši” kroz koju je, kaže, doživjela katarzu te za koju je dobila prestižnu Nagradu hrvatskoga glumišta.
