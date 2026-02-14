Obavijesti

Glumica Ana Marija Veselčić: Slavonka sam u srcu i želucu, a ljudi me zaustavljaju na ulici

Glumica Ana Marija Veselčić: Slavonka sam u srcu i želucu, a ljudi me zaustavljaju na ulici
Vinkovačka glumica Ana Marija Veselčić osvojila je srca gledatelja ulogom Katarine Runje u hit seriji 'Divlje pčele'. Mnogi je sada prepoznaju kada je vide negdje, na što se ona još nije navikla

Ime Ane Marije Veselčić posljednjih mjeseci sve snažnije odjekuje domaćom televizijskom scenom zahvaljujući ulozi Katarine Runje u RTL-ovoj seriji “Divlje pčele”. Ipak, ova 31-godišnja vinkovačka glumica veliku širinu svoga glumačkog talenta pokazala je već prije, u filmu “Bog neće pomoći”, za što je nagrađena na prestižnom Filmskom festivalu u Locarnu. Djetinjstvo je provela u domu za nezbrinutu djecu, pohađala je medicinsku školu, no intuicija ju je vukla prema glumi, što je kasnije i magistrirala, i to s autorskom monodramom “Domaši” kroz koju je, kaže, doživjela katarzu te za koju je dobila prestižnu Nagradu hrvatskoga glumišta.

