Glumica hrvatskog podrijetla iznenada zasjala na Netflixu

Stana Katić ponovno je osvojila pažnju gledatelja jer je njezina serija Absentia preko noći postala hit na Netflixu. Iako je snimljena prije nekoliko godina i već zaključena, sad ju je otkrila potpuno nova publika i smjestila ju u sam vrh najgledanijih naslova.

U seriji glumi agenticu Emily Byrne, ženu koja misteriozno nestaje tijekom istrage, a zatim se niotkuda pojavljuje šest godina kasnije. Živa je, ali potpuno izgubljena, bez sjećanja i bez obitelji koja ju je u međuvremenu morala pustiti. Suprug joj se ponovno oženio, a sin je praktički smatra strancem.

Foto: YouTube

Od trenutka kad se vrati, kreće lavina nevolja: postaje sumnjiva, proganjaju je tajne iz prošlosti, a opasnost je uvijek korak iza nje.

Gledatelji na Netflixu oduševljeni su načinom na koji Stana nosi cijelu priču. Društvene mreže pune su komentara da je upravo njezina gluma glavni razlog popularnosti serije, a mnogi tvrde da im je Absentia pravo iznenađenje koje nisu očekivali.

Iako je završila nakon tri sezone, navodno zbog pandemije koja je zaustavila daljnje planove, serija je sada dobila drugi život. A Stana se ne zaustavlja – sprema se za novu špijunsku dramu u kojoj će opet glumiti agenticu u opasnim situacijama.

Foto: YouTube

U stvarnom životu daleko je od kaosa iz serije. Udana je za Krisa Brkljača i živi mirno, posvećena obitelji i karijeri, a mnogi se iznenade kad čuju da joj korijeni vode do Dalmacije.