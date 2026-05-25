Glumica iz Igre prijestolja bila u kultu: Otkrila potresne detalje

Hannah Murray (36), glumica koju mnogi pamte kao Gilly iz kultne serije "Igra prijestolja", otkrila je gledateljima najmračnije poglavlje svog života. Uoči izlaska memoara, otkrila je potresne detalje o vremenu provedenom u wellness kultu, iskustvu koje ju je dovelo do psihotičnog sloma i prisilne hospitalizacije.

Priča počinje 2017. godine, kada je Murray tražila način da se nosi s emocionalnim teretom snimanja filma "Detroit". Pomoć je potražila kod takozvane "energetske iscjeliteljice", u članku nazvane Grace. Za seansu od 150 američkih dolara osjetila je trenutno olakšanje koje ju je potaknulo da dublje zaroni u svijet te grupe. Upisala je dodatne tečajeve, uloživši s vremenom tisuće dolara u obećanja o "mudrosti i posebnosti".

​- Uvijek sam htjela ići dalje, najdalje što se može ići - izjavila je.

Ta ju je želja na kraju dovela do vođe organizacije, karizmatičnog muškarca predstavljenog kao Steve. Njegova pojava ostavila je na nju trajan dojam, na način koji joj danas, s odmakom, izaziva nelagodu.

​- Zračio je moći na način koji nisam vidjela ni kod koga drugog. Magičnom moći... Znala sam da sam u prisutnosti čarobnjaka - prisjetila se Murray.

Sumnje i seksualno nabijena atmosfera

Istovremeno s osjećajem fascinacije, Murray je primijetila i neobičnu, seksualno nabijenu atmosferu unutar grupe. Iako, prema njezinim riječima, nikada nije došlo do fizičkih napada, napetost je bila opipljiva. Kada je jednog od učitelja u organizaciji izravno pitala radi li se o sekti, dobila je uvježban i umirujući odgovor koji je trebao odagnati njezine sumnje.

- To je smiješno. Ne, Steve je samo jako dobar u razbijanju tvog ega, i zato se mogu pojaviti seksualne teme - glasio je odgovor.

Glumica svoju ranjivost na takve manipulacije djelomično pripisuje djetinjstvu. Kao velika obožavateljica romana o Harryju Potteru, uvijek je gajila nadu da se iza vidljivog svijeta krije onaj magični.

​- Kao dijete, očajnički sam željela da to bude istina - rekla je.

Psihotični slom u hotelskoj sobi

Vjerovala je da ima posebnu sudbinu, da je poslana spasiti svijet i da može letjeti. Do potpunog sloma došlo je tijekom višednevnog tečaja u jednom londonskom hotelu. Murray je posvuda počela viđati znakove i simbole, osjećajući se euforično. Noću su počele halucinacije; čula je Steveov glas u svojoj glavi.

U jednom se trenutku povukla u zaključanu kupaonicu, gdje je doživjela tešku psihotičnu epizodu koju je opisala kao "porođaj kroz lubanju". Dok je proživljavala slom, članovi organizacije okružili su kabinu, podigli brončane alate i skandirali: "Odlazi, zli duše iz Hannah".

Nakon što je pozvana pomoć, policajci su je svladali i prisilno odveli u bolnicu Gordon u Londonu.

Život nakon dijagnoze

Kasnije joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj. Murray je u međuvremenu završila glumačku karijeru i danas izbjegava sve oblike wellness kulture, uključujući meditaciju i jogu, jer je previše podsjećaju na traumatično iskustvo. Svojom knjigom "The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness" želi razbiti stigmu koja okružuje mentalne bolesti i prisilnu hospitalizaciju.

​- Postoji toliki tabu oko ljudi koji su bili prisilno hospitalizirani. Smatra ih se izvan norme - kritizirala je u intervjuu.

Njezina je priča snažan podsjetnik da nitko nije imun.

​- Bila sam dobro obrazovana, iz obitelji srednje klase. Zapravo je sve trebalo biti u redu. Zato nikad nisam mislila da bi mi se ovako nešto moglo dogoditi.

*uz korištenje AI-ja