Glumica iz serije 'Dawson's Creek' otkrila tešku dijagnozu: 'Zahvalna sam što sam još živa'

Američka glumica Busy Phillips (47) otkrila je da se posljednjih mjeseci u tajnosti borila s rijetkim, malignim tumorom na mozgu. Zvijezda serija 'Freaks and Geeks' i 'Cougar Town' prošla je kroz dvije operacije nakon što je dijagnozu saznala gotovo slučajno. U emotivnom intervjuu za People ovo je razdoblje opisala kao 'najčudnijih šest mjeseci u životu', no istovremeno se nazvala i 'najsretnijom djevojkom na svijetu'.

Sve je počelo gotovo slučajno. Iako nije imala izražene simptome, Philipps se godinama žalila prijateljici Michelle Williams kako osjeća da joj je 'mozak pokvaren'. Njezin liječnik opće prakse smatrao je pregled nepotrebnim, no ustrajala je na modernom skeniranju cijelog tijela. Termin je bio 12. veljače, dan nakon što je preminuo njezin kolega James Van Der Beek.

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Razmišljala je o otkazivanju, no bivši suprug Marc Silverstein ju je nagovorio da ode.

​- Možda je to najbolja stvar koju možeš učiniti za svog prijatelja. Idi na taj pregled - rekao joj je.

Pregledom je otkrivena lezija na mozgu. Unatoč šoku, Philipps je Silversteinu poslala poruku: 'OMG, imam tumor na mozgu', pokušavajući ga kasnije smiriti riječima: 'Vjerojatno je benigno. Ne znam.'

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Nakon dodatne magnetske rezonancije, neurolog je potvrdio njezine strahove.

​- Ovo je pravi tumor, i to unutar tvog mozga. Busy, mora van - prisjetila se njegovih riječi.

Istog dana dobila je i ulogu u seriji 'Cupertino', što je dodatno zakompliciralo situaciju. Uslijedio je najteži dio - razgovor s kćerima, Birdie (18) i Cricket (13). Dok je starija kći bila prestrašena, Philipps ju je tješila: 'Ti jednostavno nisi u filmu u kojem tvoja mama umire u tvojoj maturantskoj godini. To nije taj film'.

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Operirali su je 2. ožujka. Tijekom petosatnog zahvata uklonili su joj masu od 2,6 centimetara. Biopsija je potvrdila da se radi o oligodendrogliomu drugog stupnja, rijetkom tumoru koji se smatra malignim, ali ima dobru prognozu. Rano otkrivanje bilo je ključno, da je čekala simptome, tumor bi bio znatno veći.

Ni tad nije gubila duh, pa je kirurga u šali pitala može li joj usput napraviti i podizanje obrva. Dva dana nakon operacije otpuštena je kući i počela se pripremati za snimanje. No oporavak se zakomplicirao u travnju. Tijekom posjeta dermatologinji radi botoksa, liječnica je primijetila da ožiljak od operacije ne izgleda dobro.

​- Rekla mi je: 'Ovo ne izgleda kako treba. Odmah pošalji fotografiju svojim kirurzima - prisjetila se.

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Otkrili su joj je stafilokokna infekcija na mjestu reza, zbog koje je 27. travnja morala na još jednu operaciju.

​- Ta druga operacija me stvarno bacila unatrag. Osjećala sam se kao da sam se vratila na početak i bila sam jako uzrujana - priznala je.

Srećom, infekcija je otkrivena rano i glumica se ponovno brzo oporavila. Glumica se danas pita jesu li njezine 'ekstremne emocionalne reakcije' posljednjih godina bile posljedica pritiska tumora, a ne perimenopauze. Iako liječnici nemaju odgovor, Philipps osjeća veliku promjenu.

​- Moj mozak više ne djeluje pokvareno - kaže ona.

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Svoje je iskustvo odlučila podijeliti kako bi potaknula druge, a posebno žene, da vjeruju svojim instinktima.

​- Liječnici nam često govore da nema razloga za brigu, dok vi nekako znate da ipak postoji. Nema se čega bojati u posjedovanju informacija. One vas mogu samo osnažiti - poručila je.

Trenutačno joj nije potrebna kemoterapija ni zračenje, ali će redovito ići na preglede.

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