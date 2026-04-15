Glumica iznijela teške optužbe protiv Adama Drivera: Bacao je stolicu, probio je rupu u zidu...

Spisateljica i glumica Lena Dunham (39) iznijela je šokantne tvrdnje o svom kolegi Adamu Driveru (42), s kojim je usko surađivala na seriji 'Girls'. U svojim je memoarima 'Framesick' ispričala kako je svojedobno Driver bacio stolicu u zid pored nje, probio rupu u zidu prikolice i vikao na nju na setu.

Osim što je stvorila seriju 'Girls', Lena Dunham je igrala i glavnu ulogu Hannah Horvath. Bila je u vezi s prekidima s Adamom Sacklerom, kojeg je tumačio Adam Driver, i to u svih šest sezona koje su se emitirale od 2012. do 2017. godine.

Iako su godinama radili zajedno, njihov odnos nije bio odličan. Naime, Dunham tvrdi da je Driver bio 'spektakularno bezobrazan' prema njoj, a o tome je progovorila i za The Guardian.

- U to vrijeme nisam imala vještinu... nikada mi nije palo na pamet reći: ‘Ja sam tvoja šefica, ne možeš sa mnom tako razgovarati. I, u to vrijeme u mojim dvadesetima, još uvijek sam mislila da je to ono što rade veliki muški geniji: unište te. Što je čudno jer me odgojio muški genij koji to nikad ne bi učinio - rekla je.

Ipak, pohvalila je druge glumce s kojima je imala bolji odnos.

- Imam puno sjajnih muškaraca u svom životu. Judd Apatow je moj heroj, Tim Bevan iz Working Titlea ogroman je dio mog života, kao i Sam Levy. Nedavno sam radila s Markom Ruffalom, najpažljivijom, najosjećajnijom, politički angažiranom, predivnom osobom. Ima puno njih koji hodaju uokolo. Ali bilo je godina kada sam razmišljala: 'Ne mogu li jednostavno raditi stvari u kojima su samo žene?' - priznala je.

U seriji 'Girls', koja je stekla iznimnu popularnost, a Dunham ju je stvorila sa samo 23 godine, glumili su i Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet, Alex Karpovsky, Andrew Rannells, Jake Lacy i Ebon Moss-Bachrach.