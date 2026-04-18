PRITISAK SLAVE

Glumica Jennie Garth je zbog 'Beverly Hillsa' s 24 godine išla na estetsku operaciju

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Zvijezda kultne serije u novim memoarima otkriva kako su slava, trendovi i osjećaj stalnog prosuđivanja utjecali na njezinu sliku o sebi

Glumica Jennie Garth priznala je da nikada nije imala problema sa slikom o vlastitom tijelu sve dok nije počela glumiti u hit-seriji Beverly Hills, 90210, nakon čega je, suočena s pritiscima i kritikama, s 24 godine odlučila na estetsku operaciju, piše People.

Garth, koja je od 1990. do 2000. utjelovila Kelly Taylor, lik često opisivan kao “razmažena zavodnica” u ranim sezonama otkriva kako je ta uloga snažno utjecala na njezinu percepciju same sebe. O svemu piše u svojim novim memoarima I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention, objavljenima 14. travnja.

Foto: IMDB/screenshot

“Nikada nisam mislila da će ulazak u lik početi određivati način na koji vidim vlastiti odraz. Kada sam počela glumiti Kelly, nisam imala problema sa slikom o tijelu u stvarnom životu”, napisala je. Dodala je kako su joj teme poput dijeta, nesigurnosti i stalnog vrednovanja izgleda u početku bile strane te im je pristupala isključivo profesionalno.

No, s vremenom se granica između lika i stvarnosti počela brisati.

“Baš kao i Kelly, suočila sam se s grubim osudama i borbom za mentalno zdravlje. Poruke iz serije, bilo iz scenarija ili moje glave, počele su se preklapati”, priznaje.

Atmosfera na setu dodatno je pojačala njezine nesigurnosti. Garth navodi kako je stalno osjećala da je procjenjuju prema izgledu i odjeći, uspoređujući se s kolegama i gostujućim glumcima. “Bila sam mlada i željela sam odobravanje kolega poput Lukea Perryja, Jasona Priestleyja, Briana Austina Greena i Iana Zieringa. Također sam se uspoređivala s drugim mladim ženama i brinula kada nisam bila primijećena”, napisala je.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Dodatni pritisak stvarao je i trend “heroin chic” estetike iz ranih 90-ih. Iako je, kako kaže, imala “zdravo, normalno tijelo” s oblinama, bokovima i stražnjicom, ono što je prije smatrala prednostima počela je doživljavati kao “probleme koje treba ispraviti”.

Upravo ju je to, uz promjene tijela nakon prve trudnoće i utjecaj drugih glumica, potaknulo na odluku o povećanju grudi u 24. godini. “Primijetila sam kako su se neke žene nakon zahvata držale samopouzdanije... Počela sam vjerovati da je to jednostavno nešto što se radi u određenoj dobi”, navodi.

Istodobno je podvrgnuta i liposukciji u području bokova. “Zamolila sam kirurga da me ‘zaglača’, da me učini manjom”, priznaje.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

“Željela sam nestati u verziji ljepote koja nam se tada nametala: sitna, krhka, bez napora. Mislila sam da ću se, ako se uspijem oblikovati prema tom idealu, napokon osjećati dovoljno dobrom”, piše Garth.

Naglašava kako je odluka bila isključivo njezina te da nitko sa seta nije vršio pritisak niti ju je na to nagovarao. O zahvatima nije razgovarala ni s kolegama.

Ipak, primijetila je da su ljudi reagirali na suptilne promjene u njezinu izgledu, što opisuje kao “iluziju prihvaćanja”. “Taj osjećaj… bio je zarazan”, zaključuje.

*uz korištenje AI-ja

