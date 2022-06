Glumica koja slovi kao jedna od najljepših Hrvatica pojavila se na crvenom tepihu s bivšim...

Glumica Sanja Vejnović (60) ukrala je svu pažnju na dva svečana događaja u Zagrebu, a na jednom se pojavila s bivšim suprugom Goranom Mećavom.

Najprije se na dodjeli nagrada Story Hall od Fame-a pojavila u haljini s perjem te prozirnim detaljima, i to, u društvu bivšeg muža, filmskog direktora fotografije Gorana Mećave. Pozirali su nasmiješeno fotografima na crvenom tepihu.

Kasnije se glumica pojavila i na jednom partyju. Pozirala je u crnoj modnoj kombinaciji - hlačama, korzetu i šljokičastom sakou, a svojom otmjenom, ali ujedno i trendi odjećom pohvalila se na društvenim mrežama.

- Cure se samo žele zabaviti - napisala je Sanja u opisu fotografije.

Inače, Goran i Sanja razveli su 2015. godine nakon 30 godina braka, a zajedno imaju starijeg sina Andreja. Vejnović je još 2005. ispričala kako je oprostila prevaru koja je za nju bila jako bolno iskustvo. Tada je rekla da to nikad više ne želi proživjeti, no 2010. ona i Mećava imali su veliku krizu u braku kad je on imao aferu s Vedranom Cetinom, tajnicom u Državnom inspektoratu, pisao je tada Story.

Sanja mu je oprostila i sve je izgledalo idilično, no dvije godine kasnije ona je navodno imala aferu s bivšim hokejašem Hrvojem Šupihom Kvaternikom.

