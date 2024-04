Glumica progovorila o teškoj bolesti: 'Nisam se tuširala tri tjedna, ne mogu stajati više...'

Zvijezda serije 'Bračne vode' Christina Applegate (52) boluje od multiple skleroze već nekoliko godina, a u zadnje vrijeme govori kako je jako loše. U novoj epizodi podcasta 'MeSsy' otkrila je kako se više ne može ni tuširati, navodi Us Weekly.

- Bit ću iskrena. Moram kupiti dionice proizvođača vlažnih maramica jer se nisam uspjela otuširati tri tjedna - rekla je glumici Jamie-Lynn Sigler koja je najpoznatija po ulozi Meadow Soprano u 'Sopranosima', a koja se također bori s multiplom sklerozom. 'Ne mogu stajati pod tušem. Nema j***nog načina', dodala je Applegate.

- Imam tako malu klupu u tušu, a stražnjica mi je toliko ogromna da ne mogu sjediti na njoj. Ako sjednem, odmah skliznem pa se zato moram oprati vlažnim maramicama - objasnila je glumica.

Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

Glumici je zbog bolesti teško održavati osobnu higijenu, a priznala je da smrdi i da joj je užasno. Jedina osoba s kojom komunicira je njena 12-godišnja kći Sadie. 'Hvala Bogu pa sam uvijek sama pa me nitko ne osjeti', rekla je Applegate i dodala kako joj i sama kći govori da smrdi.

Glumica često gostuje u medijima i podcastima, a prije nekoliko dana je u podcastu 'Armchair Expert' Daxa Sheparda otkrila da ima 30 lezija na mozgu te da joj je najveća iza desnog oka zbog čega je oko jako boli, prenosi USA Today.

Sredinom ožujka dala je prvi televizijski intervju za 'Good Morning America' nakon otkrića dijagnoze. 'Osjećam se kao da živim u paklu', rekla je Applegate voditeljici Robin Roberts i dodala da je zahvalna na svoj podršci koju dobiva.

- Nikada se neću probuditi i reći: 'Ovo je super'. Samo ću ti to reći. To se neće dogoditi. Probudim se i podsjećam se na to svaki dan. Ali možda dođe trenutak kada funkcioniram malo bolje. Trenutno sam u izolaciji, tako se nosim s time da ne idem nigdje jer stvarno to ni ne želim. Teško je - nastavila je Applegate o životu s teškom dijagnozom.

Prisjetila se i dirljivog trenutka na Emmyjima početkom ove godine kada se pojavila kao prezenterica. Voditeljici je priznala da se tog pojavljivanja gotovo i ne sjeća.

- Ljudi su mi govorili da sam bila tako smiješna, a ja sam im rekla da ni ne znam što sam govorila. Ne znam što sam radila. Toliko sam se uplašila da više nisam ni znala što se događa. Osjećala sam se stvarno voljeno i to je bila lijepa stvar - zaključila je bolesna glumica.