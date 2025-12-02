Obavijesti

Glumica Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' otkrila: 'Među nama je nevjerojatna dinamika'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Tom Dubravec

Svijet Mirjane Vukas u 'Divljim pčelama' sjajno je utjelovila i opisala glumica Sanja Vejnović, a otkrila je i detalje sa seta. 'Jako smo se svi povezali, nasmijavamo jedni druge i lijepo se družimo'

Nove epizode 'Divljih pčela' donose nove zavrzlame. Nikola je ljut na svoju majku, dapače, napravio je drastičan korak koji je Mirjanu ostavio bez riječi. "Vrati se svojoj familiji, svojoj materi", zavapila je Mirjana Vukas. Cvita je tužna jer Nikola mora birati između majke i nje, a Mirjana je na rubu nesvjestice zbog boli i tuge. Svijet Mirjane Vukas sjajno je utjelovila i opisana sjajna Sanja Vejnović

"Najviše snimam sa svojom obitelji Vukas – tu su Alan Blažević, Jelena Perčin, Jasna Bilušić, Antonio Agostini, Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Davor Pavić. Među nama je nevjerojatno lijepa dinamika. Jako smo se svi povezali, nasmijavamo jedni druge. Djeca su mi baš simpatična i duhovita. Alana, Jelenu i Jasnu znam otprije kao odlične glumačke partnere što sada mogu reći i za mlađe kolege. Izvrsno i s lakoćom se glumački nadopunjujemo i lijepo se družimo. Često se smijemo, i prije i poslije scena, a ponekad i za vrijeme snimanja", otkrila je Vejnović. 

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Dok su joj sestre Runje televizijske neprijateljice, kao gledateljici joj je, kaže, sjajno promatrati borbu Katarine Runje za opstanak i kruh svagdašnji. 

Kata Runje moli Jakova da je se okani, a sve nakon emotivnog poljupca. Domazet se suočio s Jakovom i poručio mu da se okani Kate. Ante Vukas okrivio je Katu za propast gradnje tvornice u Vrilu, a složio se s njim i Šušnjara. Ivica se suprotstavio bratu još jedanput.  

Rajka je otišla u posjet generalu Badurini, pozvavši se usput na kavu.  

'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u. 

