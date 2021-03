Tara Reid (45) je primila prvu dozu COVID-19 cjepiva. Ona je još jedna u nizu slavnih osoba koje žele razbiti predrasude o cjepivu i njihovim posljedicama.

Bivša zvijezda Američke pite slikovito je opisala svoje iskustvo:

-Cijepljena sam, i da vam svima budem iskrena, jako boli, kao da vam metak ispale u ruku - pojašnjava u komentaru.

Inače Reid je godinama slovila kao party djevojka čijeg se epiteta nije uspjela riješiti. Početak 2000-ih je bio posebno koban jer u tom razdoblju nije uspjela dobiti angažmane.

- Jedno vrijeme nisam radila i to me stvarno frustriralo. Smetalo me što su ljudi mislili da sam samo djevojka koja voli partijati i ništa više, iako to nije bila istina. Nema smisla da se netko kažnjava ako se zabavlja - jadala se Reid u intervjuu za Entertainment Online.

Nakon glumačke karijere, svoje je interese usmjerila u produkciju. Kompleksnost posla i veći užitak samo su neke od stvari koje smatra kao prednost tog posla.

- Želim biti odlična poslovna žena. Ne samo zbog glume i produkcije, nego i proizvodnje brandova, ulaska u svijet mode, zapravo svega po malo. - kaže Reid.