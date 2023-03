Glumica Tara Thaller u 'Plesu' je otkrila: Sa suprugom mogu biti svoja, a obitelj mi je najvažnija

U trećoj emisiji showa 'Ples sa zvijezdama', glumica Tara Thaller (24) priznala je što je za nju najveća ljubav i čime ju je muž privukao.

Tara je u nedjelju zaplesala cha cha cha s mentorom Mateom Cvenićem, a prije plesne izvedbe je otkrila kako joj joj je obitelj najvažnija.

- Meni je obitelj samo ljubav i najbitnija u životu. Moj suprug Faris odlično se uklopio, svi ga vole, i ja volim njegovu obitelj. Odličan smo tim - otkrila je Tara te dodala:

- Presudno mi je bilo to što sam s njim mogla biti sto posto svoja - priznala je.

Zvijezda HBO-ove serije 'Uspjeh' priznala je da joj se, od plesova koje je do sada imala prilike 'upoznati', najviše sviđaju rumba i jive. Tara se udala u prosincu 2021., a vjenčanje je upriličeno u tajnosti, no to, kako sama kaže, nije planirala.

- Jednostavno to nisam reklamirala. Svi koji me znaju znali su da je bilo u planu neko vrijeme. Odluke donosim intuitivno, pa sam tako i ovu - ispričala je Tara ranije za Showbuzz.

