Obavijesti

Show

Komentari 0
DVOSTRUKA SREĆA

Glumica Vanessa Hudgens u bikiniju ponosno pokazala poveći trudnički trbuh

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Glumica Vanessa Hudgens u bikiniju ponosno pokazala poveći trudnički trbuh
Foto: Doug Peters

Vanessa Hudgens na Instagramu je podijelila fotografiju sebe i prijateljice koja je također trudna, obje u bikiniju uživaju u zalasku sunca na plaži

Američka glumica i pjevačica Vanessa Hudgens ponovno je oduševila svoje pratitelje, podijelivši dirljivu fotografiju na kojoj pozira sa svojom trudnom najboljom prijateljicom. Prizor dviju budućih majki na pješčanoj plaži u zalazak sunca izazvao je lavinu pozitivnih reakcija.

Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima su se nizale čestitke i komplimenti, a mnogi su istaknuli ljepotu prizora. "Predivno", "Toliko ljubavi na jednoj slici", samo su neke od reakcija, dok su drugi ostavljali emotikone srca kako bi iskazali podršku.

OTKRILA U OBJAVI Vanessa Hudgens pokazala trudnički trbuh: 'Život je lud, a vrijeme dragocjena stvar...'
Vanessa Hudgens pokazala trudnički trbuh: 'Život je lud, a vrijeme dragocjena stvar...'

Ova objava dolazi u vrlo aktivnom i sretnom razdoblju za 36-godišnju glumicu. Nakon vjenčanja s profesionalnim igračem bejzbola Coleom Tuckerom u prosincu 2023. i rođenja prvog djeteta u srpnju 2024., par je u srpnju ove godine objavio da očekuje i drugo dijete. Hudgens je majčinstvo opisala kao "najteže, ali najispunjenije poglavlje" svog života, a ova fotografija savršeno oslikava radost koju proživljava. Unatoč obiteljskim obvezama, Vanessa ne zapostavlja ni karijeru – nedavno je završila snimanje dramatičnog trilera "Quiet Storm", gdje ima glavnu ulogu i ujedno je jedna od producentica.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Zabranjena ljubav' počela se emitirati na današnji dan: Evo gdje su danas glumci iz serije
HIT SAPUNICA

'Zabranjena ljubav' počela se emitirati na današnji dan: Evo gdje su danas glumci iz serije

Od prve epizode koja je izašla 25. listopada 2004. godine snimilo se četiri sezone s 805 epizoda. Kroz seriju smo pratili zabranjenu ljubav između brata i sestre blizanaca koje su razdvojili na dan rođenja
Laura Prgomet za 24sata: 'Veza Šime i Maje je jeftin trik, a ja bih htjela opet povećati grudi'
ŽIVOT NAKON SHOWA

Laura Prgomet za 24sata: 'Veza Šime i Maje je jeftin trik, a ja bih htjela opet povećati grudi'

Laura Prgomet, zvijezda 'Gospodina Savršenog' pričala je za 24sata o životu nakon showa. Skandali su prošlost, sada želi obitelj. Otkrila je sve o plastičnim operacijama i kritikama na ljubavne veze
FOTO Ivana Knoll objavila novu fotku. Evo kako je izgledala kad su je paparazzi uhvatili na plaži
RIJETKE FOTKE BEZ FILTERA

FOTO Ivana Knoll objavila novu fotku. Evo kako je izgledala kad su je paparazzi uhvatili na plaži

Najpoznatija hrvatska navijačica postala je DJ-ica. Redovito objavljuje fotografije s gaža, a mnogi su primijetili da je dosta bujnija nego prije. Rijetke fotografije Ivane Knoll bez filtera snimljene su u rujnu 2023. godine u Španjolskoj. Pogledajte kako je prije nepune dvije godine izgledala, a kako izgleda danas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025