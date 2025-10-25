Glumica Vanessa Hudgens u bikiniju ponosno pokazala poveći trudnički trbuh

Američka glumica i pjevačica Vanessa Hudgens ponovno je oduševila svoje pratitelje, podijelivši dirljivu fotografiju na kojoj pozira sa svojom trudnom najboljom prijateljicom. Prizor dviju budućih majki na pješčanoj plaži u zalazak sunca izazvao je lavinu pozitivnih reakcija.

Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima su se nizale čestitke i komplimenti, a mnogi su istaknuli ljepotu prizora. "Predivno", "Toliko ljubavi na jednoj slici", samo su neke od reakcija, dok su drugi ostavljali emotikone srca kako bi iskazali podršku.

Ova objava dolazi u vrlo aktivnom i sretnom razdoblju za 36-godišnju glumicu. Nakon vjenčanja s profesionalnim igračem bejzbola Coleom Tuckerom u prosincu 2023. i rođenja prvog djeteta u srpnju 2024., par je u srpnju ove godine objavio da očekuje i drugo dijete. Hudgens je majčinstvo opisala kao "najteže, ali najispunjenije poglavlje" svog života, a ova fotografija savršeno oslikava radost koju proživljava. Unatoč obiteljskim obvezama, Vanessa ne zapostavlja ni karijeru – nedavno je završila snimanje dramatičnog trilera "Quiet Storm", gdje ima glavnu ulogu i ujedno je jedna od producentica.

