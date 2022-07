Glumici iz serije 'One Tree Hill' umro muž nakon udara groma

William Friend, suprug glumice Bevin Prince (39), zvijezde serije 'One Tree Hill', preminuo je u dobi od 33 godine nakon što ga je udario grom. Tragični događaj zbio se na čamcu u blizini otoka Masonboro u Sjevernoj Karolini. Kako prenose tamošnji mediji, hitna vrlo brzo došla na mjesto događaja i krenula ga oživljavati, no bezuspješno. Preminuo je u kolima na putu prema bolnici.

Ovu tragičnu vijest potvrdila je Bevina prijateljica i zvijezda filma 'You Again', Odette Annable. Ona je u emotivnoj objavi na društvenim mrežama napisala da se dogodilo 'nezamislivo' te da su se morali oprostiti od još jednog prijatelja. Otkrila je kako se osjeća 'nestvarno' jer mora pisati takav post te kako joj je 'bilo sasvim normalno' biti tisućama kilometara udaljena od svoje najbolje prijateljice jer je znala da je on sa njom.

- Bio si savršen za nju na svaki mogući način. Podržavao si njene snove, napravio si da se osjeća bitnom, obožavao si je svakim djelićem svoje duše i zauvijek ću biti zahvalna što sam svjedočila takvoj ljubavi - dodala je.

- Znam da ćeš i dalje biti s njom i svojom prekrasnom braćom i obitelji, kao i obitelji Prince. I svi ćemo osjećati kako širiš svjetlo i ljubav kroz svakoga koji je imao sreću da te dovoljno poznaje - zaključila je.

