Taru Reid iz 'Američke pite' na nosilima iznijeli iz hotela: Netko joj je stavio drogu u piće?

Glumica Tara Reid (50), najpoznatija po ulozi Vicky Lathum u "Američkoj piti", iznesena je iz hotela u Chicagu na nosilima. Naime, tri bolničara viđena su kako iznose Taru na nosilima iz hotela u ranim jutarnjim satima 23. studenog. Video koji je objavio TMZ je snimljen prije nego što je iznesena iz hotela, a prikazuje Reid kako nerazgovijetno govori dok su je ljudi pokušavali smjestiti u invalidska kolica. Uznemirujući incident snimila je osoba koja se zatekla na mjestu događaja.

Glasnogovornik Rosemont Public Safety potvrdio je da je poziv za hitnu medicinsku pomoć stigao iz hotela DoubleTree u području Chicaga u 00:39, 23. studenog, zbog “bolesne osobe” te da je “pacijent prevezen u bolnicu”. Na snimci incidenta vidi se nekoliko osoba koje pomažu vidno dezorijentiranoj Reid da sjedne u invalidska kolica u predvorju hotela. U jednom trenutku nastala je napetost između muškarca koji je pridržavao glumicu i drugog koji je držao kolica.

“Odvest ćemo vas u vašu sobu, u redu?” rekao je jedan od muškaraca u uniformi nakon što je pomogao Reid da sjedne, dok se ona osvrtala oko sebe, očito zbunjena i nerazgovijetna govora.

Kasnije zabilježena snimka prikazuje dolazak bolničara nakon nepoznatog vremena.

Osoba koja je snimila video izjavila je za TMZ da je Reid, prije dolaska bolničara, govorila: “Vi ne znate tko sam ja. Ja sam slavna. Ja sam glumica.”

Foto: youtube screenshot

"Tara Reid podnijela je policijsko izvješće nakon incidenta za koji vjeruje da se dogodio zbog toga što je netko dirao njezino piće. U potpunosti surađuje u istrazi. Tara se oporavlja i moli za privatnost tijekom ovog traumatičnog razdoblja. Također upozorava sve da budu oprezni, da paze na svoja pića i da ih nikad ne ostavljaju bez nadzora, jer se ovako nešto može dogoditi bilo kome. Trenutačno neće davati daljnje komentare", stoji u izjavi njezina predstavnika. Međutim, policija navodi da Reid još nije podnijela prijavu.

Podsjetimo, u ožujku se glumica pojavila na crvenom tepihu na premijeri indonezijskog horora Pabrik Gula u Los Angelesu. Radi na nekoliko filmova, uključujući The Dreamer Cinderella, a posljednji put se pojavila na ekranu u vampirskom filmu iz 2023., Bloodthirst.

Također je otvoreno govorila o reakcijama na svoj izgled posljednjih godina, nakon što su je kritizirali da je “previše mršava”.

“Ako bismo bili preteški, onda ne smiju ništa reći jer je to zlostavljanje. Ali isto je i ako ste mršavi. To je također zlostavljanje,” rekla je 2023. godine u intervjuu za Los Angeles Inquisitor.