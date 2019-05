Gobac ima izložbu inspiriranu crtićima: 'Radim urbanu naivu'

Frontmen Psihomodo Popa poznat je po tome da osim rock'n'rolla voli i umjetnost te da mu je druga ljubav slikarstvo. U Samoboru je Davor Gobac (55) predstavio svoje radove inspirirane voljenim crtanim filmovima, ali naravno i maštom.

Iako nije završio umjetničku školu, dobro je poznat njegov slikarski talent, kao i velika kreativnost kojom pjevač odiše čega god da se primi. Likovna umjetnost nije iznimka.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Kak’ je pokojni Glavan rekel, ja radim urbanu naivu. Kao, ovi crtaju pijetlove i krave, a ja crtam frižidere i Mikija Mausa. Sve kaj sam nacrtal’, nacrtal’ sam iz potrebe jer me to zabavlja. Ta moja remek-djela meni su dobra i ja drukčije ne znam, iako mogu reći da je bilo ljudi koji to ne kuže, koji su me pljuvali, ali koji su me i hvalili. Vidim da deca jako vole moje stvari - rekao je svojedobno Gobac te otkrio kako je u svom domu u Zaprešiću uredio i atelje, ali mu često nedostaje vremena za slikanje.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Andy Warhol i Walt Disney njegova su vječita inspiracija, a zainteresirani posjetitelji Gopčeve su radove mogli pogledati u lokalnom Centru za mlade – Bunkeru.

