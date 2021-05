Već u prvoj epizodi novog RTL-ova zabavnog kviza 'Ma lažeš!', s domaćinom i voditeljem, Reneom Bitorajcem, šaljivih životnih anegdota, ''mutnih'' priča i podvaljivanja na licu mjesta nije nedostajalo.

U ekipi kapetana Jana Kerekeša našli su se kazališna i televizijska glumica Petra Dugandžić te pjevač, tekstopisac i vječni dječak Davor Gobac. Upravo oni suprotstavili su se timu na čelu s Lukom Bulićem koji je okupio kantautoricu i pjesnikinju Alku Vuicu te popularnog chefa i člana žirija u showu 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' Ivana Pažanina.

Prva runda, objasnio je Rene, zove se 'Kućne laži'. Gosti čitaju po jednu tvrdnju s kartice, a svatko od njih na sve načine suparnike mora uvjeriti u istinitost, a oni će to provjeravati potpitanjima i detaljima.

- Jednom sam nokautirao susjedu - pročitao je Pažanin prvi svoju tvrdnju uz prepoznatljiv osmijeh, a gotovo svi odmah su posumnjali da laže.

- Igrali smo balun na ulici… Bilo nas je dosta i kako smo nabijali, udario sam svom forcom balun, pogodio je u glavu i ona se srušila… Nisam znao što ću. Ja lijepo ženu pod ruku i odveo je doma - uvjeravao je svoje šokirane goste chef, otkrivši da je s ozlijeđenom prolaznicom sve nesuglasice vrlo brzo riješio. Jan, Gobac i Petra nakon kratkih su se konzultacija složili da je njegova priča istinita – i pogodili te osvojili prvi bod.

Sljedeći je na redu bio Davor Gobac, koji je ispod pulta izvadio kacigu, a njegova izjava glasila je:

- Ovo je kaciga koju sam na zahtjev organizatora morao staviti na glavu da se ne povrijedim kad se bacim u publiku. Umjesto glave, slomio sam ključnu kost - rekao je.

Suparnički tim počeo je s potpitanjima kako bi provjerili laže li, a Gobac im je pokušao prodati svoju priču o koncertu u Mariboru 2000. godine.

- Bili smo na turneji Majke, mi i Miladojka Uneed. Ja sam jedini dobio kacigu. Pao sam na rame jer su se svi izmaknuli. Poslije smo svirali 'Zagreb gori', a ja sam imao bandažu - objasnio je.

Luka, Alka i Pažanin bili su prilično zbunjeni Gopčevom pričom. ''Sve je moguće s njim'', priznali su pa odlučili da je tvrdnja istinita, i pogriješili!

- Ja sam zbilja slomio rebro u Mariboru, ali nisam imao kacigu… Nisam tada skakao u publiku nego sam čupao daske iz bine i radio sam si tijekom koncerta mostiće po bini. Kad sam se vraćao na bis, uzdignutih ruku pao sam u vlastitu rupu - otkrio je pravu istinu Gobac.

- Kad sam imala šest godina, kući dam dovela autostopera i rekla: 'Mama, ovo je Isus Krist - svoju je tvrdnju pročitala Alka i nasmijala prisutne.

- Bio je hipi, to su bile 60-e godine. Imao je bradu, brkove i dugu kosu. On je mene našao u dvorištu ispred kuće i nešto me pitao, a ja sam ga primila za ruku i odvela mami. Bio je Amerikanac - otkrila je Alka, dodavši da su njezini roditelji čudnovatog gosta čak i primili u kuću na jednu noć.

Janov tim nakon priče je bio prilično nesiguran, no morao je ipak donijeti odluku pa su se odlučili za laž, no Alka im je potvrdila da se ova bizarna priča uistinu jednom dogodila.

Posljednja je svoju tvrdnju okupljenima pročitala Petra Dugandžić.

- Zabila sam se autom u rasvjetni stup na uzbrdici te se rasvjetna kugla otkotrljala do Britanca i dovela mi policiju koja je tamo stajala - ispričala je glumica, no njezina priča isprva nije ostalima izgledala preuvjerljivom pa su je rešetali škakljivim potpitanjima.

Na kraju su se Alka, Luka i Pažanin ipak odlučili da je riječ o istinitoj priči – i pogodili!

Sljedeća runda nosi naziv ''Ovo je…'', a u emisiju dolazi tajanstveni gost koji je uistinu povezan samo s jednim poznatim gostom u studiju, no svi će suparničkoj ekipi pokušati prodati priču da se radi baš o njima. U prvoj su epizodi svi članovi Lukina tima pokušali ''prisvojiti'' tajanstvenog gosta Marina.

Tako je Alka pokušala podvaliti priču da je on instruktor ronjenja koji ju je jednom prilikom spasio na dubini od 9 metara, a Pažanin nije ni trepnuo dok je pričao zgodu iz novogodišnje noći kada mu je Marin pomogao počistiti nered u kafiću nakon incidenta sa šampanjcem.

Luka je, pak, tvrdio da je to njegov bratić s kojim je u Vodicama izveo striptiz kako bi impresionirao skupinu djevojaka na molu pa je čak i zaplesao u studiju, što je očito kupilo suparnički tim jer su upravo njegovu priču i odabrali.

- Ja sam Marin i ja sam smirivao spornu situaciju sa šampanjcem - predstavio se gost i ostavio ih u potpunoj nevjerici, a Lukin tim mogao je slaviti.

Posljednja igra ''Gola istina'' donijela je jednu istinu koja se odnosila samo na jednog člana Janova tima, ali će je svi njegovi kandidati morati prezentirati kao svoju. Za nekog od njih, naime, u žutom se tisku pisalo da snima porniće u Italiji.

Gobac se pravdao da je sve to bio dio jednog fotografiranja 1988. godine, Petra tvrdila da je ta lažna vijest izašla u medijima za vrijeme njezinog pripremanja za ulogu u predstavi ''Amateri'', a Jan je pak ispričao da je sve to bio dio performansa kako bi privukli gledatelje prije početka varaždinskog Trash Film Festivala.

Luka, Alka i Pažanin na kraju su se odlučili za Petrinu priču, no istinu je, koliko god bizarna bila, ipak govorio Gobac, koji je na kraju i ponio titulu lažljivca dana.

- To je izašlo u Topu. Ja sam fino bio namazan uljem, kraj mene je bio komad mortadele, a ispod je izašao natpis – Gobac snima porniće u Italiji. Ali, nakon svih ovih godina, mogu priznati da sam ja napisao taj članak da bih napravio PR svom Psihomodo popu koji je tada izdao prvu ploču - otkrio je Gobac.

- Izludio nas je večeras! - zaključio je protivnički tim, koji ga nijednom nije uspio 'prokužiti. Pobjedu u prvoj epizodi odnio je tako Janov tim, rezultatom 4:3.

Novi show će se prikazivati svakog četvrtka, gdje će nam brojni gosti otkivati svoje škakljive tajne.